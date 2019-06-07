CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Thursday, June 6, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;53;NNW;9;50%

Arcata;Mostly clear;53;NNW;11;78%

Auburn;Clear;64;SSE;8;45%

Avalon;Fog;56;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;83;N;12;25%

Beale AFB;Clear;71;S;13;47%

Big Bear City;Mostly cloudy;54;Calm;0;50%

Bishop;Clear;77;WNW;21;16%

Blue Canyon;Clear;52;S;10;63%

Blythe;Mostly clear;87;S;16;20%

Burbank;Mostly cloudy;64;S;9;81%

Camarillo;Cloudy;59;Calm;0;86%

Camp Pendleton;Cloudy;63;S;5;85%

Campo;Mostly cloudy;62;Calm;0;77%

Carlsbad;Cloudy;62;S;6;83%

Chico;Clear;73;N;22;10%

China Lake;Mostly clear;82;SW;17;24%

Chino;Cloudy;66;SW;12;76%

Concord;Clear;62;S;16;53%

Corona;Cloudy;63;W;9;86%

Crescent City;Clear;53;NNW;10;82%

Daggett-Barstow;Clear;86;SW;20;16%

Edwards AFB;Mostly cloudy;77;SW;13;38%

El Centro;Mostly cloudy;86;SE;17;25%

Eureka;Mostly clear;53;NNW;12;78%

Fairfield;Clear;62;SW;22;55%

Fresno;Clear;79;NW;18;27%

Fullerton;Cloudy;64;SW;8;80%

Hanford;Clear;80;NW;15;32%

Hawthorne;Cloudy;62;WSW;6;80%

Hayward;Clear;57;W;14;68%

Imperial;Mostly cloudy;86;SE;17;25%

Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;7;75%

Lancaster;Mostly clear;72;WSW;12;51%

Lemoore Nas;Mostly clear;77;NNW;18;31%

Lincoln;Clear;66;S;12;48%

Livermore;Clear;57;SSW;8;61%

Lompoc;Clear;55;W;10;83%

Long Beach;Cloudy;62;S;3;86%

Los Alamitos;Cloudy;62;S;3;86%

Los Angeles;Cloudy;63;W;3;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;63;W;3;80%

Madera;Clear;75;WNW;10;28%

Mammoth;Clear;47;NNW;15;48%

Marysville;Clear;71;SSE;18;48%

Mather AFB;Clear;63;SSE;10;55%

Merced;Clear;72;N;9;23%

Merced (airport);Clear;72;N;9;23%

Miramar Mcas;Cloudy;66;S;7;69%

Modesto;Clear;73;WNW;12;13%

Moffett Nas;Clear;62;NW;6;43%

Mojave;Clear;75;W;18;29%

Montague;Clear;55;N;20;41%

Monterey Rabr;Mostly clear;52;WSW;7;80%

Mount Shasta;Clear;53;NNW;9;44%

Napa County;Clear;57;SW;11;65%

Needles;Clear;97;SSW;18;12%

North Island;Cloudy;62;S;7;83%

Oakland;Clear;58;W;17;62%

Oceanside;Cloudy;62;S;6;83%

Ontario;Cloudy;66;SW;12;76%

Oroville;Clear;75;SSE;17;44%

Oxnard;Cloudy;59;ESE;5;89%

Palm Springs;Cloudy;90;NW;14;30%

Palmdale;Partly cloudy;74;SW;16;42%

Paso Robles;Clear;64;WNW;17;36%

Point Mugu;Cloudy;59;SE;7;96%

Porterville;Clear;78;NNW;6;41%

Ramona;Mostly cloudy;61;WNW;6;83%

Redding;Mostly clear;70;NW;12;19%

Riverside;Mostly cloudy;63;W;9;83%

Riverside March;Mostly cloudy;65;W;3;95%

Sacramento;Clear;65;SSW;10;50%

Sacramento International;Clear;67;S;10;50%

Salinas;Clear;60;W;10;61%

San Bernardino;Mostly cloudy;68;WSW;12;68%

San Carlos;Mostly clear;57;WSW;14;58%

San Diego;Cloudy;62;S;7;83%

San Diego Brown;Cloudy;61;WSW;5;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;60;S;3;86%

San Francisco;Mostly clear;56;WNW;19;65%

San Jose;Mostly clear;61;N;8;55%

San Luis Obispo;Clear;54;WNW;7;80%

San Nicolas Island;Clear;56;W;10;80%

Sandberg;Clear;67;WNW;14;37%

Santa Ana;Cloudy;64;S;8;83%

Santa Barbara;Mostly cloudy;57;E;7;93%

Santa Maria;Clear;55;WNW;10;83%

Santa Monica;Cloudy;61;Calm;0;93%

Santa Rosa;Clear;63;NNW;16;42%

Santa Ynez;Clear;54;WSW;6;81%

Santee;Cloudy;63;WSW;6;82%

South Lake Tahoe;Clear;55;S;10;48%

Stockton;Clear;64;W;22;42%

Thermal;Mostly cloudy;89;ESE;7;40%

Truckee-Tahoe;Clear;52;SSW;12;46%

Twentynine Palms;Mostly clear;83;WSW;17;32%

Ukiah;Clear;58;NNE;9;49%

Vacaville;Clear;64;S;9;53%

Van Nuys;Cloudy;61;ESE;7;83%

Vandenberg AFB;Clear;53;NNW;10;88%

Victorville;Mostly clear;62;SW;14;64%

Visalia;Clear;79;NW;10;35%

Watsonville;Clear;57;E;7;74%

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