CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Thursday, June 6, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;53;NNW;9;50%
Arcata;Mostly clear;53;NNW;11;78%
Auburn;Clear;64;SSE;8;45%
Avalon;Fog;56;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;83;N;12;25%
Beale AFB;Clear;71;S;13;47%
Big Bear City;Mostly cloudy;54;Calm;0;50%
Bishop;Clear;77;WNW;21;16%
Blue Canyon;Clear;52;S;10;63%
Blythe;Mostly clear;87;S;16;20%
Burbank;Mostly cloudy;64;S;9;81%
Camarillo;Cloudy;59;Calm;0;86%
Camp Pendleton;Cloudy;63;S;5;85%
Campo;Mostly cloudy;62;Calm;0;77%
Carlsbad;Cloudy;62;S;6;83%
Chico;Clear;73;N;22;10%
China Lake;Mostly clear;82;SW;17;24%
Chino;Cloudy;66;SW;12;76%
Concord;Clear;62;S;16;53%
Corona;Cloudy;63;W;9;86%
Crescent City;Clear;53;NNW;10;82%
Daggett-Barstow;Clear;86;SW;20;16%
Edwards AFB;Mostly cloudy;77;SW;13;38%
El Centro;Mostly cloudy;86;SE;17;25%
Eureka;Mostly clear;53;NNW;12;78%
Fairfield;Clear;62;SW;22;55%
Fresno;Clear;79;NW;18;27%
Fullerton;Cloudy;64;SW;8;80%
Hanford;Clear;80;NW;15;32%
Hawthorne;Cloudy;62;WSW;6;80%
Hayward;Clear;57;W;14;68%
Imperial;Mostly cloudy;86;SE;17;25%
Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;7;75%
Lancaster;Mostly clear;72;WSW;12;51%
Lemoore Nas;Mostly clear;77;NNW;18;31%
Lincoln;Clear;66;S;12;48%
Livermore;Clear;57;SSW;8;61%
Lompoc;Clear;55;W;10;83%
Long Beach;Cloudy;62;S;3;86%
Los Alamitos;Cloudy;62;S;3;86%
Los Angeles;Cloudy;63;W;3;80%
Los Angeles Downtown;Cloudy;63;W;3;80%
Madera;Clear;75;WNW;10;28%
Mammoth;Clear;47;NNW;15;48%
Marysville;Clear;71;SSE;18;48%
Mather AFB;Clear;63;SSE;10;55%
Merced;Clear;72;N;9;23%
Merced (airport);Clear;72;N;9;23%
Miramar Mcas;Cloudy;66;S;7;69%
Modesto;Clear;73;WNW;12;13%
Moffett Nas;Clear;62;NW;6;43%
Mojave;Clear;75;W;18;29%
Montague;Clear;55;N;20;41%
Monterey Rabr;Mostly clear;52;WSW;7;80%
Mount Shasta;Clear;53;NNW;9;44%
Napa County;Clear;57;SW;11;65%
Needles;Clear;97;SSW;18;12%
North Island;Cloudy;62;S;7;83%
Oakland;Clear;58;W;17;62%
Oceanside;Cloudy;62;S;6;83%
Ontario;Cloudy;66;SW;12;76%
Oroville;Clear;75;SSE;17;44%
Oxnard;Cloudy;59;ESE;5;89%
Palm Springs;Cloudy;90;NW;14;30%
Palmdale;Partly cloudy;74;SW;16;42%
Paso Robles;Clear;64;WNW;17;36%
Point Mugu;Cloudy;59;SE;7;96%
Porterville;Clear;78;NNW;6;41%
Ramona;Mostly cloudy;61;WNW;6;83%
Redding;Mostly clear;70;NW;12;19%
Riverside;Mostly cloudy;63;W;9;83%
Riverside March;Mostly cloudy;65;W;3;95%
Sacramento;Clear;65;SSW;10;50%
Sacramento International;Clear;67;S;10;50%
Salinas;Clear;60;W;10;61%
San Bernardino;Mostly cloudy;68;WSW;12;68%
San Carlos;Mostly clear;57;WSW;14;58%
San Diego;Cloudy;62;S;7;83%
San Diego Brown;Cloudy;61;WSW;5;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;60;S;3;86%
San Francisco;Mostly clear;56;WNW;19;65%
San Jose;Mostly clear;61;N;8;55%
San Luis Obispo;Clear;54;WNW;7;80%
San Nicolas Island;Clear;56;W;10;80%
Sandberg;Clear;67;WNW;14;37%
Santa Ana;Cloudy;64;S;8;83%
Santa Barbara;Mostly cloudy;57;E;7;93%
Santa Maria;Clear;55;WNW;10;83%
Santa Monica;Cloudy;61;Calm;0;93%
Santa Rosa;Clear;63;NNW;16;42%
Santa Ynez;Clear;54;WSW;6;81%
Santee;Cloudy;63;WSW;6;82%
South Lake Tahoe;Clear;55;S;10;48%
Stockton;Clear;64;W;22;42%
Thermal;Mostly cloudy;89;ESE;7;40%
Truckee-Tahoe;Clear;52;SSW;12;46%
Twentynine Palms;Mostly clear;83;WSW;17;32%
Ukiah;Clear;58;NNE;9;49%
Vacaville;Clear;64;S;9;53%
Van Nuys;Cloudy;61;ESE;7;83%
Vandenberg AFB;Clear;53;NNW;10;88%
Victorville;Mostly clear;62;SW;14;64%
Visalia;Clear;79;NW;10;35%
Watsonville;Clear;57;E;7;74%
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