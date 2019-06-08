CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, June 8, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;41;NE;3;64%
Arcata;Clear;50;NNW;7;87%
Auburn;Clear;54;Calm;0;57%
Avalon;Fog;55;SE;7;100%
Bakersfield;Clear;64;N;9;39%
Beale AFB;Clear;60;NNW;9;47%
Big Bear City;Clear;50;W;6;46%
Bishop;Clear;60;N;22;23%
Blue Canyon;Clear;48;Calm;8;31%
Blythe;Clear;80;SSW;11;22%
Burbank;Cloudy;61;SE;7;84%
Camarillo;Clear;57;Calm;0;83%
Camp Pendleton;Cloudy;61;SSE;2;92%
Campo;Clear;51;ENE;6;89%
Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;80%
Chico;Clear;63;NW;13;25%
China Lake;Clear;68;SW;8;29%
Chino;Mostly cloudy;61;NNE;6;86%
Concord;Clear;65;SW;3;50%
Corona;Clear;59;Calm;0;93%
Crescent City;Clear;51;N;16;79%
Daggett-Barstow;Clear;72;W;18;27%
Edwards AFB;Clear;66;WSW;21;21%
El Centro;Clear;79;Calm;0;37%
Eureka;Clear;50;NW;9;89%
Fairfield;Clear;54;WNW;7;64%
Fresno;Clear;66;WNW;12;29%
Fullerton;Cloudy;65;SSE;2;75%
Hanford;Clear;67;WNW;12;25%
Hawthorne;Cloudy;64;SE;6;74%
Hayward;Clear;60;NNW;3;74%
Imperial;Clear;79;Calm;0;37%
Imperial Beach;Cloudy;61;SSW;4;86%
Lancaster;Clear;64;W;23;26%
Lemoore Nas;Clear;64;NW;15;25%
Lincoln;Clear;52;NNW;7;76%
Livermore;Clear;58;Calm;0;55%
Lompoc;Clear;49;E;5;89%
Long Beach;Cloudy;63;S;5;83%
Los Alamitos;Cloudy;63;S;5;83%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;75%
Madera;Clear;61;WNW;7;40%
Mammoth;Clear;37;N;8;85%
Marysville;Clear;66;NNW;15;30%
Mather AFB;Clear;64;NNW;8;41%
Merced;Clear;60;NW;5;42%
Merced (airport);Clear;60;NW;5;42%
Miramar Mcas;Cloudy;65;W;3;72%
Modesto;Clear;65;WNW;14;39%
Moffett Nas;Clear;63;NW;3;51%
Mojave;Clear;63;NW;25;29%
Montague;Clear;48;N;13;56%
Monterey Rabr;Clear;50;SE;3;76%
Mount Shasta;Clear;45;N;5;60%
Napa County;Clear;55;WNW;6;79%
Needles;Clear;89;SSW;14;17%
North Island;Cloudy;62;S;3;80%
Oakland;Clear;60;NW;8;76%
Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;80%
Ontario;Mostly cloudy;61;NNE;6;86%
Oroville;Clear;64;NNW;6;32%
Oxnard;Clear;60;SSE;6;80%
Palm Springs;Clear;80;NW;9;37%
Palmdale;Clear;66;W;17;24%
Paso Robles;Clear;60;NW;10;51%
Point Mugu;Clear;58;SE;7;90%
Porterville;Clear;64;Calm;0;39%
Ramona;Mostly cloudy;61;Calm;0;83%
Redding;Clear;65;N;9;25%
Riverside;Mostly clear;60;WNW;3;89%
Riverside March;Clear;58;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;66;NW;15;31%
Sacramento International;Clear;66;NNW;13;31%
Salinas;Clear;61;NNW;5;59%
San Bernardino;Clear;62;WSW;6;79%
San Carlos;Clear;57;NW;9;67%
San Diego;Cloudy;62;S;3;80%
San Diego Brown;Cloudy;60;W;6;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;61;WSW;5;80%
San Francisco;Clear;58;NW;10;80%
San Jose;Clear;59;NNW;7;83%
San Luis Obispo;Clear;51;N;5;82%
San Nicolas Island;Clear;55;WNW;14;77%
Sandberg;Clear;54;NNW;15;44%
Santa Ana;Mostly cloudy;62;S;5;91%
Santa Barbara;Clear;56;NNE;5;86%
Santa Maria;Clear;51;NNW;3;89%
Santa Monica;Cloudy;62;NE;3;83%
Santa Rosa;Clear;58;N;9;64%
Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;87%
Santee;Cloudy;63;WSW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;42%
Stockton;Clear;65;WNW;13;48%
Thermal;Clear;83;NW;14;33%
Truckee-Tahoe;Clear;32;SE;3;69%
Twentynine Palms;Clear;75;WNW;10;31%
Ukiah;Clear;55;Calm;0;66%
Vacaville;Clear;71;NW;10;19%
Van Nuys;Cloudy;60;SE;5;83%
Vandenberg AFB;Clear;46;SE;7;96%
Victorville;Clear;64;WSW;10;59%
Visalia;Clear;63;NW;12;39%
Watsonville;Clear;55;Calm;0;77%
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