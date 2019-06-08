CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, June 8, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;41;NE;3;64%

Arcata;Clear;50;NNW;7;87%

Auburn;Clear;54;Calm;0;57%

Avalon;Fog;55;SE;7;100%

Bakersfield;Clear;64;N;9;39%

Beale AFB;Clear;60;NNW;9;47%

Big Bear City;Clear;50;W;6;46%

Bishop;Clear;60;N;22;23%

Blue Canyon;Clear;48;Calm;8;31%

Blythe;Clear;80;SSW;11;22%

Burbank;Cloudy;61;SE;7;84%

Camarillo;Clear;57;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;61;SSE;2;92%

Campo;Clear;51;ENE;6;89%

Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;80%

Chico;Clear;63;NW;13;25%

China Lake;Clear;68;SW;8;29%

Chino;Mostly cloudy;61;NNE;6;86%

Concord;Clear;65;SW;3;50%

Corona;Clear;59;Calm;0;93%

Crescent City;Clear;51;N;16;79%

Daggett-Barstow;Clear;72;W;18;27%

Edwards AFB;Clear;66;WSW;21;21%

El Centro;Clear;79;Calm;0;37%

Eureka;Clear;50;NW;9;89%

Fairfield;Clear;54;WNW;7;64%

Fresno;Clear;66;WNW;12;29%

Fullerton;Cloudy;65;SSE;2;75%

Hanford;Clear;67;WNW;12;25%

Hawthorne;Cloudy;64;SE;6;74%

Hayward;Clear;60;NNW;3;74%

Imperial;Clear;79;Calm;0;37%

Imperial Beach;Cloudy;61;SSW;4;86%

Lancaster;Clear;64;W;23;26%

Lemoore Nas;Clear;64;NW;15;25%

Lincoln;Clear;52;NNW;7;76%

Livermore;Clear;58;Calm;0;55%

Lompoc;Clear;49;E;5;89%

Long Beach;Cloudy;63;S;5;83%

Los Alamitos;Cloudy;63;S;5;83%

Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;75%

Madera;Clear;61;WNW;7;40%

Mammoth;Clear;37;N;8;85%

Marysville;Clear;66;NNW;15;30%

Mather AFB;Clear;64;NNW;8;41%

Merced;Clear;60;NW;5;42%

Merced (airport);Clear;60;NW;5;42%

Miramar Mcas;Cloudy;65;W;3;72%

Modesto;Clear;65;WNW;14;39%

Moffett Nas;Clear;63;NW;3;51%

Mojave;Clear;63;NW;25;29%

Montague;Clear;48;N;13;56%

Monterey Rabr;Clear;50;SE;3;76%

Mount Shasta;Clear;45;N;5;60%

Napa County;Clear;55;WNW;6;79%

Needles;Clear;89;SSW;14;17%

North Island;Cloudy;62;S;3;80%

Oakland;Clear;60;NW;8;76%

Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;80%

Ontario;Mostly cloudy;61;NNE;6;86%

Oroville;Clear;64;NNW;6;32%

Oxnard;Clear;60;SSE;6;80%

Palm Springs;Clear;80;NW;9;37%

Palmdale;Clear;66;W;17;24%

Paso Robles;Clear;60;NW;10;51%

Point Mugu;Clear;58;SE;7;90%

Porterville;Clear;64;Calm;0;39%

Ramona;Mostly cloudy;61;Calm;0;83%

Redding;Clear;65;N;9;25%

Riverside;Mostly clear;60;WNW;3;89%

Riverside March;Clear;58;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;66;NW;15;31%

Sacramento International;Clear;66;NNW;13;31%

Salinas;Clear;61;NNW;5;59%

San Bernardino;Clear;62;WSW;6;79%

San Carlos;Clear;57;NW;9;67%

San Diego;Cloudy;62;S;3;80%

San Diego Brown;Cloudy;60;W;6;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;WSW;5;80%

San Francisco;Clear;58;NW;10;80%

San Jose;Clear;59;NNW;7;83%

San Luis Obispo;Clear;51;N;5;82%

San Nicolas Island;Clear;55;WNW;14;77%

Sandberg;Clear;54;NNW;15;44%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;S;5;91%

Santa Barbara;Clear;56;NNE;5;86%

Santa Maria;Clear;51;NNW;3;89%

Santa Monica;Cloudy;62;NE;3;83%

Santa Rosa;Clear;58;N;9;64%

Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;63;WSW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;42%

Stockton;Clear;65;WNW;13;48%

Thermal;Clear;83;NW;14;33%

Truckee-Tahoe;Clear;32;SE;3;69%

Twentynine Palms;Clear;75;WNW;10;31%

Ukiah;Clear;55;Calm;0;66%

Vacaville;Clear;71;NW;10;19%

Van Nuys;Cloudy;60;SE;5;83%

Vandenberg AFB;Clear;46;SE;7;96%

Victorville;Clear;64;WSW;10;59%

Visalia;Clear;63;NW;12;39%

Watsonville;Clear;55;Calm;0;77%

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