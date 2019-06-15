CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 14, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;62;W;6;47%

Arcata;Partly cloudy;54;SW;7;96%

Auburn;Clear;73;SE;8;60%

Avalon;Fog;55;W;7;100%

Bakersfield;Clear;80;NNW;6;30%

Beale AFB;Clear;74;SSE;8;68%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;53%

Bishop;Clear;77;W;5;21%

Blue Canyon;Clear;65;N;3;62%

Blythe;Clear;86;SSW;11;26%

Burbank;Clear;64;S;6;85%

Camarillo;Cloudy;61;W;6;80%

Camp Pendleton;Cloudy;61;WSW;4;87%

Campo;Clear;57;Calm;0;77%

Carlsbad;Cloudy;63;W;5;75%

Chico;Clear;82;ESE;6;44%

China Lake;Clear;84;ESE;6;19%

Chino;Clear;62;SSW;10;82%

Concord;Clear;58;S;16;71%

Corona;Clear;63;W;10;77%

Crescent City;Clear;55;SSE;17;83%

Daggett-Barstow;Clear;85;SW;21;19%

Edwards AFB;Clear;73;SSW;16;39%

El Centro;Clear;80;WSW;10;33%

Eureka;Mostly clear;54;WSW;7;91%

Fairfield;Clear;58;SW;29;74%

Fresno;Clear;84;NW;9;40%

Fullerton;Mostly cloudy;64;WNW;7;74%

Hanford;Clear;82;NW;8;40%

Hawthorne;Cloudy;64;W;3;74%

Hayward;Mostly cloudy;56;W;12;80%

Imperial;Clear;80;WSW;10;33%

Imperial Beach;Cloudy;63;E;4;82%

Lancaster;Clear;72;WSW;17;40%

Lemoore Nas;Clear;77;NW;9;46%

Lincoln;Clear;70;Calm;0;64%

Livermore;Clear;55;W;13;83%

Lompoc;Cloudy;57;NW;10;86%

Long Beach;Cloudy;65;S;5;72%

Los Alamitos;Cloudy;65;S;5;72%

Los Angeles;Mostly cloudy;64;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;64;Calm;0;77%

Madera;Clear;74;WNW;8;57%

Mammoth;Clear;65;E;9;40%

Marysville;Clear;76;S;14;59%

Mather AFB;Clear;66;SSW;12;67%

Merced;Clear;73;W;7;61%

Merced (airport);Clear;73;W;7;61%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;64;W;5;69%

Modesto;Clear;77;NNW;13;35%

Moffett Nas;Mostly clear;59;N;7;77%

Mojave;Clear;77;NW;25;23%

Montague;Clear;73;NNE;13;25%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;55;W;8;83%

Mount Shasta;Clear;69;N;3;35%

Napa County;Clear;57;WSW;14;87%

Needles;Clear;96;SW;8;13%

North Island;Mostly cloudy;63;W;3;75%

Oakland;Mostly cloudy;58;WSW;14;86%

Oceanside;Cloudy;63;W;5;75%

Ontario;Clear;62;SSW;10;82%

Oroville;Clear;81;SE;9;52%

Oxnard;Cloudy;61;W;8;83%

Palm Springs;Clear;85;NW;14;33%

Palmdale;Clear;72;SSW;14;43%

Paso Robles;Clear;58;S;9;80%

Point Mugu;Cloudy;61;WNW;6;89%

Porterville;Clear;78;Calm;0;41%

Ramona;Clear;56;WNW;5;83%

Redding;Clear;81;SE;6;57%

Riverside;Clear;63;W;8;75%

Riverside March;Clear;62;NW;3;94%

Sacramento;Clear;63;SSW;9;69%

Sacramento International;Clear;64;S;15;69%

Salinas;Mostly cloudy;60;WNW;10;72%

San Bernardino;Clear;65;WSW;7;69%

San Carlos;Partly cloudy;54;NW;13;86%

San Diego;Cloudy;63;W;3;75%

San Diego Brown;Cloudy;61;W;3;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;62;WSW;3;74%

San Francisco;Partly cloudy;57;WNW;15;83%

San Jose;Mostly clear;58;NNW;9;83%

San Luis Obispo;Cloudy;56;NW;10;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;59;WNW;14;77%

Sandberg;Clear;69;NNW;14;30%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;SSW;6;87%

Santa Barbara;Partly cloudy;60;E;5;86%

Santa Maria;Cloudy;57;WNW;10;89%

Santa Monica;Cloudy;63;N;5;83%

Santa Rosa;Clear;54;SSE;7;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;55;WSW;5;87%

Santee;Mostly cloudy;63;WNW;6;72%

South Lake Tahoe;Clear;56;Calm;0;74%

Stockton;Clear;67;W;16;56%

Thermal;Clear;87;NNW;16;30%

Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Clear;86;NNW;13;22%

Ukiah;Clear;68;Calm;0;46%

Vacaville;Clear;66;SW;10;64%

Van Nuys;Mostly clear;64;SE;6;74%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;13;93%

Victorville;Clear;69;SSW;13;53%

Visalia;Clear;79;WNW;9;46%

Watsonville;Mostly cloudy;56;E;5;86%

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