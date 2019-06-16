CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, June 15, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;70;W;6;39%
Arcata;Partly cloudy;54;WSW;6;94%
Auburn;Clear;66;Calm;0;63%
Avalon;Fog;56;SSW;3;100%
Bakersfield;Clear;85;N;6;34%
Beale AFB;Clear;71;Calm;7;71%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;35%
Bishop;Clear;77;N;13;26%
Blue Canyon;Clear;63;NNW;6;80%
Blythe;Clear;90;SSW;12;21%
Burbank;Clear;64;S;7;84%
Camarillo;Clear;60;Calm;0;80%
Camp Pendleton;Cloudy;64;WSW;5;88%
Campo;Clear;58;NNE;5;77%
Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;77%
Chico;Clear;77;Calm;0;46%
China Lake;Clear;87;W;9;24%
Chino;Clear;64;N;11;79%
Concord;Mostly cloudy;58;S;10;71%
Corona;Clear;65;W;9;80%
Crescent City;Mostly cloudy;54;SSE;10;89%
Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;15;20%
Edwards AFB;Clear;77;SW;18;36%
El Centro;Clear;87;SW;5;35%
Eureka;Mostly clear;53;W;7;96%
Fairfield;Mostly cloudy;56;SW;29;83%
Fresno;Clear;81;NW;12;38%
Fullerton;Cloudy;67;W;7;70%
Hanford;Clear;81;NW;12;41%
Hawthorne;Mostly cloudy;64;WNW;5;74%
Hayward;Cloudy;56;WNW;9;83%
Imperial;Clear;87;SW;5;35%
Imperial Beach;Cloudy;62;ESE;5;84%
Lancaster;Clear;73;WSW;20;49%
Lemoore Nas;Clear;77;NW;14;46%
Lincoln;Partly cloudy;63;Calm;0;72%
Livermore;Mostly cloudy;55;W;12;86%
Lompoc;Cloudy;56;NW;6;86%
Long Beach;Cloudy;65;NW;7;77%
Los Alamitos;Cloudy;65;NW;7;77%
Los Angeles;Clear;64;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Clear;64;Calm;0;77%
Madera;Clear;71;WNW;8;62%
Mammoth;Mostly cloudy;65;NW;9;61%
Marysville;Clear;68;SSE;8;69%
Mather AFB;Clear;62;SSE;9;74%
Merced;Mostly cloudy;72;W;6;63%
Merced (airport);Mostly cloudy;72;W;6;63%
Miramar Mcas;Cloudy;66;W;6;69%
Modesto;Mostly cloudy;68;NNW;10;56%
Moffett Nas;Cloudy;60;NW;6;72%
Mojave;Clear;79;WNW;32;33%
Montague;Mostly cloudy;74;NNE;13;25%
Monterey Rabr;Cloudy;56;W;3;80%
Mount Shasta;Mostly cloudy;63;Calm;0;75%
Napa County;Cloudy;56;SW;9;90%
Needles;Clear;100;SSW;14;13%
North Island;Cloudy;63;SW;3;77%
Oakland;Cloudy;57;WSW;12;87%
Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;77%
Ontario;Clear;64;N;11;79%
Oroville;Clear;75;SSE;10;59%
Oxnard;Mostly clear;60;W;3;86%
Palm Springs;Clear;88;NW;12;32%
Palmdale;Clear;76;WSW;13;38%
Paso Robles;Clear;61;WNW;16;66%
Point Mugu;Partly cloudy;59;NNW;3;93%
Porterville;Clear;78;NW;8;53%
Ramona;Mostly cloudy;58;Calm;0;86%
Redding;Clear;81;S;3;56%
Riverside;Clear;64;W;7;80%
Riverside March;Clear;63;NNW;3;95%
Sacramento;Clear;58;SSW;9;83%
Sacramento International;Clear;60;SSE;13;77%
Salinas;Cloudy;61;WNW;10;69%
San Bernardino;Clear;66;W;9;71%
San Carlos;Cloudy;54;WNW;12;91%
San Diego;Cloudy;63;SW;3;77%
San Diego Brown;Cloudy;61;WNW;3;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;63;WSW;6;77%
San Francisco;Mostly cloudy;56;W;12;88%
San Jose;Mostly cloudy;59;NNW;8;83%
San Luis Obispo;Cloudy;56;WNW;8;83%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;57;WNW;16;80%
Sandberg;Clear;69;WNW;16;40%
Santa Ana;Mostly cloudy;63;W;7;94%
Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;90%
Santa Maria;Cloudy;56;WNW;10;89%
Santa Monica;Clear;63;WSW;5;83%
Santa Rosa;Mostly clear;53;SSE;6;92%
Santa Ynez;Mostly cloudy;55;SW;5;81%
Santee;Cloudy;64;W;6;77%
South Lake Tahoe;Mostly cloudy;56;Calm;0;64%
Stockton;Mostly cloudy;64;WNW;15;64%
Thermal;Clear;91;NNW;10;29%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Clear;81;SW;16;26%
Ukiah;Clear;67;S;8;62%
Vacaville;Mostly cloudy;63;SW;14;69%
Van Nuys;Clear;64;SE;5;74%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;12;93%
Victorville;Clear;72;SW;14;52%
Visalia;Clear;77;NW;10;47%
Watsonville;Cloudy;57;ESE;7;83%
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