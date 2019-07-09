CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, July 8, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;61;SSE;6;47%
Arcata;Mostly cloudy;58;NW;5;94%
Auburn;Mostly cloudy;64;Calm;0;67%
Avalon;Mostly cloudy;57;SSW;3;100%
Bakersfield;Clear;81;N;6;20%
Beale AFB;Mostly cloudy;68;SSE;8;65%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;40%
Bishop;Clear;71;Calm;0;29%
Blue Canyon;Partly cloudy;56;E;3;45%
Blythe;Clear;90;WSW;10;13%
Burbank;Clear;64;S;7;72%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Cloudy;63;SSW;6;91%
Campo;Clear;57;Calm;0;77%
Carlsbad;Cloudy;65;WSW;3;75%
Chico;Partly cloudy;75;Calm;0;43%
China Lake;Clear;81;NNW;14;23%
Chino;Mostly clear;65;SSW;11;78%
Concord;Clear;60;SSW;18;72%
Corona;Clear;65;W;9;77%
Crescent City;Mostly cloudy;58;S;3;86%
Daggett-Barstow;Clear;81;WSW;18;25%
Edwards AFB;Partly cloudy;71;SSW;16;42%
El Centro;Clear;86;W;18;18%
Eureka;Partly cloudy;59;NW;5;91%
Fairfield;Clear;60;SW;22;74%
Fresno;Clear;80;NW;14;28%
Fullerton;Cloudy;67;WNW;6;80%
Hanford;Mostly cloudy;79;NW;14;41%
Hawthorne;Mostly clear;65;WSW;7;75%
Hayward;Cloudy;59;W;13;77%
Imperial;Clear;86;W;18;18%
Imperial Beach;Mostly cloudy;65;SW;5;70%
Lancaster;Clear;69;WSW;15;50%
Lemoore Nas;Mostly clear;76;NW;14;41%
Lincoln;Mostly cloudy;66;SSE;10;63%
Livermore;Mostly cloudy;58;SW;8;80%
Lompoc;Cloudy;57;WNW;6;86%
Long Beach;Mostly cloudy;66;NW;7;74%
Los Alamitos;Partly cloudy;66;NW;7;74%
Los Angeles;Mostly clear;66;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;66;Calm;0;72%
Madera;Mostly clear;71;WNW;10;47%
Mammoth;Clear;64;N;9;41%
Marysville;Mostly cloudy;69;S;9;62%
Mather AFB;Clear;63;S;7;67%
Merced;Clear;71;NNW;13;54%
Merced (airport);Clear;71;NNW;13;54%
Miramar Mcas;Cloudy;67;W;3;67%
Modesto;Clear;68;N;8;46%
Moffett Nas;Mostly clear;60;NNW;7;74%
Mojave;Clear;73;W;16;24%
Montague;Partly cloudy;70;NNW;3;33%
Monterey Rabr;Cloudy;59;WSW;8;74%
Mount Shasta;Mostly cloudy;65;E;3;38%
Napa County;Clear;59;WSW;13;80%
Needles;Clear;94;SW;9;8%
North Island;Cloudy;65;SSW;5;72%
Oakland;Mostly cloudy;59;W;13;88%
Oceanside;Cloudy;65;WSW;3;75%
Ontario;Mostly clear;65;SSW;11;78%
Oroville;Mostly cloudy;75;ESE;8;51%
Oxnard;Clear;61;WNW;9;83%
Palm Springs;Clear;85;NW;15;31%
Palmdale;Clear;70;SW;16;45%
Paso Robles;Mostly cloudy;63;WNW;15;67%
Point Mugu;Partly cloudy;60;NNW;3;86%
Porterville;Mostly clear;74;Calm;0;38%
Ramona;Clear;56;WNW;5;86%
Redding;Mostly cloudy;75;SE;5;51%
Riverside;Clear;66;N;6;69%
Riverside March;Clear;64;SSE;5;79%
Sacramento;Mostly clear;62;S;7;72%
Sacramento International;Mostly cloudy;65;SSE;10;65%
Salinas;Clear;58;W;8;80%
San Bernardino;Clear;67;WSW;5;65%
San Carlos;Mostly cloudy;55;WNW;12;95%
San Diego;Cloudy;65;SSW;5;72%
San Diego Brown;Cloudy;59;W;3;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;WSW;3;74%
San Francisco;Partly cloudy;57;W;13;90%
San Jose;Mostly clear;60;N;8;83%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;NW;8;86%
San Nicolas Island;Partly cloudy;59;WNW;9;80%
Sandberg;Clear;62;W;8;55%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;SW;6;82%
Santa Barbara;Clear;58;SE;5;90%
Santa Maria;Cloudy;56;W;10;96%
Santa Monica;Clear;64;SW;3;86%
Santa Rosa;Mostly clear;58;Calm;0;80%
Santa Ynez;Mostly clear;54;WSW;5;87%
Santee;Mostly cloudy;64;WNW;3;77%
South Lake Tahoe;Clear;56;SSE;5;41%
Stockton;Clear;63;W;10;64%
Thermal;Clear;87;NNW;22;30%
Truckee-Tahoe;Partly cloudy;50;Calm;0;49%
Twentynine Palms;Clear;79;WSW;12;30%
Ukiah;Mostly clear;61;NNE;9;59%
Vacaville;Mostly clear;64;SW;13;67%
Van Nuys;Clear;66;SSE;6;67%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;13;92%
Victorville;Clear;66;SW;13;63%
Visalia;Mostly clear;76;WNW;9;41%
Watsonville;Clear;57;E;6;83%
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