CA Forecast
Published 7:32 am, Monday, March 19, 2018
CA Forecast for Wednesday, March 21, 2018
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Alturas;Afternoon rain;50;36;SSE;6;59%;74%;2
Arcata;Rain beginning;58;50;E;5;70%;89%;1
Auburn;Rain beginning;56;50;SSE;5;78%;95%;2
Avalon;Rather cloudy;65;57;NNE;7;39%;44%;3
Bakersfield;Afternoon rain;65;57;ESE;5;55%;92%;2
Beale AFB;Becoming rainy;58;52;SSE;5;72%;92%;2
Big Bear City;Mostly cloudy;52;41;SW;5;48%;44%;3
Bishop;A little p.m. rain;63;42;SSE;9;31%;80%;3
Blue Canyon;Afternoon rain;43;39;SSE;7;64%;95%;2
Blythe;Inc. clouds;81;55;S;5;17%;1%;6
Burbank;Mostly cloudy;66;55;E;5;43%;44%;3
Camarillo;Afternoon rain;62;57;N;6;55%;85%;2
Camp Pendleton;Mostly cloudy;67;56;NNW;7;62%;40%;3
Campo;Mostly cloudy;71;44;N;8;33%;4%;5
Carlsbad;Rather cloudy, mild;69;54;NE;5;55%;39%;5
Chico;Rain beginning;59;51;E;5;74%;92%;2
China Lake;Mostly cloudy;66;52;S;7;38%;44%;4
Chino;Mostly cloudy;69;55;ESE;6;37%;44%;3
Concord;Becoming rainy;59;54;S;5;78%;92%;2
Corona;Mostly cloudy;72;56;E;6;35%;44%;3
Crescent City;Becoming rainy;56;49;NE;6;74%;90%;1
Daggett-Barstow;Rather cloudy;72;52;WSW;7;23%;44%;5
Edwards AFB;Mostly cloudy;63;51;SW;5;38%;44%;3
El Centro;Inc. clouds;82;57;W;3;17%;2%;7
Eureka;Rain beginning;58;50;E;5;70%;91%;1
Fairfield;Becoming rainy;56;52;E;7;83%;91%;2
Fresno;Afternoon rain;64;54;ESE;6;56%;93%;2
Fullerton;Mostly cloudy;71;59;WNW;3;46%;44%;4
Hanford;Afternoon rain;62;53;SE;4;71%;93%;2
Hawthorne;Mostly cloudy;64;58;W;5;61%;44%;3
Hayward;Rain, cooler;57;54;SE;6;72%;92%;2
Imperial;Inc. clouds;82;57;W;3;17%;2%;7
Imperial Beach;Mostly cloudy;68;53;N;8;58%;7%;5
Lancaster;A little p.m. rain;63;51;WSW;6;49%;69%;2
Lemoore Nas;Afternoon rain;62;50;SE;8;65%;91%;2
Lincoln;Becoming rainy;58;52;SE;5;79%;92%;2
Livermore;Rain beginning;57;53;SSE;6;79%;94%;2
Lompoc;Rain;58;52;SE;8;79%;96%;2
Long Beach;Mostly cloudy;68;58;WNW;5;54%;44%;3
Los Alamitos;Mostly cloudy;69;57;ENE;5;48%;44%;3
Los Angeles;Mostly cloudy;66;57;E;5;47%;44%;3
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;66;57;E;5;47%;44%;3
Madera;Afternoon rain;62;54;SE;6;76%;93%;2
Mammoth;Afternoon rain;49;36;S;6;64%;89%;2
Marysville;Rain beginning;58;52;E;5;79%;92%;2
Mather AFB;Becoming rainy;59;51;SSE;7;73%;90%;2
Merced;Rain beginning;60;53;SE;9;72%;91%;2
Merced (airport);Rain beginning;60;53;SE;9;72%;91%;2
Miramar Mcas;Mostly cloudy;74;55;NNE;7;43%;23%;5
Modesto;Becoming rainy;60;54;SE;9;71%;92%;2
Moffett Nas;Rain, cooler;59;54;SE;8;74%;92%;2
Mojave;A little p.m. rain;60;49;WSW;7;48%;66%;3
Montague;Afternoon rain;55;37;NNE;7;61%;85%;2
Monterey Rabr;Periods of rain;59;52;SE;6;76%;89%;1
Mount Shasta;Becoming rainy;49;36;SE;3;64%;92%;2
Napa County;Rain developing;56;51;SSW;6;79%;92%;1
Needles;Inc. clouds;79;58;ENE;5;14%;10%;6
North Island;Mostly cloudy;68;56;N;7;63%;15%;5
Oakland;Rain, cooler;58;55;ESE;7;67%;93%;2
Oceanside;Rather cloudy, mild;69;54;NE;5;55%;39%;5
Ontario;Mostly cloudy;69;55;ESE;6;37%;44%;3
Oroville;Rain beginning;59;52;E;6;72%;92%;2
Oxnard;Afternoon rain;61;54;N;6;64%;84%;2
Palm Springs;Inc. clouds;81;60;WNW;5;19%;37%;6
Palmdale;Mostly cloudy;64;50;W;6;42%;44%;5
Paso Robles;Rain;56;51;SSW;5;81%;96%;2
Point Mugu;Afternoon rain;64;54;N;6;63%;84%;2
Porterville;Afternoon rain;63;54;ESE;4;65%;94%;2
Ramona;Mostly cloudy;73;49;E;7;41%;26%;5
Redding;Rain beginning;59;48;NE;5;61%;92%;2
Riverside;Mainly cloudy;72;56;E;5;33%;44%;3
Riverside March;Mostly cloudy;71;54;ENE;5;36%;44%;3
Sacramento;Rain beginning;58;53;SSE;5;80%;91%;2
Sacramento International;Becoming rainy;58;52;SSE;7;82%;92%;2
Salinas;Cooler with rain;59;52;ESE;12;75%;87%;2
San Bernardino;Mostly cloudy;70;54;SE;5;36%;44%;3
San Carlos;Rain, cooler;57;55;SSE;6;75%;93%;2
San Diego;Nice with some sun;71;57;NNW;7;55%;15%;7
San Diego Brown;Mainly cloudy;71;53;NE;6;50%;6%;5
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;71;54;N;6;47%;19%;4
San Francisco;Rain, cooler;56;54;SE;6;78%;92%;2
San Jose;Rain, cooler;59;56;ESE;10;72%;93%;2
San Luis Obispo;Rain;59;54;SE;6;78%;94%;1
San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;52;NNE;5;61%;44%;3
Sandberg;Afternoon rain;51;43;SSW;10;52%;91%;2
Santa Ana;Mostly cloudy;70;57;ENE;5;53%;44%;3
Santa Barbara;Cooler, p.m. rain;59;54;SE;6;79%;94%;2
Santa Maria;Rain;59;54;SE;7;78%;96%;2
Santa Monica;A touch of p.m. rain;62;56;WNW;4;60%;66%;2
Santa Rosa;Cloudy, rain, cooler;55;51;E;4;78%;92%;1
Santa Ynez;Afternoon downpours;59;53;SE;6;85%;96%;2
Santee;Mostly cloudy;76;53;ESE;6;35%;23%;5
South Lake Tahoe;Afternoon rain;44;37;SW;6;62%;92%;2
Stockton;Becoming rainy;60;55;SSE;5;76%;93%;2
Thermal;Inc. clouds;83;58;WNW;5;16%;27%;6
Truckee-Tahoe;Afternoon rain;43;34;SSW;4;71%;91%;2
Twentynine Palms;Inc. clouds;75;55;NNW;5;20%;36%;6
Ukiah;Rain beginning;56;49;ESE;5;70%;92%;2
Vacaville;Rain developing;57;51;SSE;6;81%;92%;2
Van Nuys;A little p.m. rain;65;56;E;5;48%;69%;2
Vandenberg AFB;Rain;58;51;SE;10;76%;96%;2
Victorville;Mostly cloudy;65;51;SSW;6;41%;44%;3
Visalia;Afternoon rain;62;52;E;4;68%;92%;2
Watsonville;Rain, cooler;58;53;ESE;6;83%;93%;2
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Copyright 2018 AccuWeather
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Keywords: California, Forecast