CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Tuesday, June 26, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;57;NNE;5;81%

Chester;Mostly cloudy;59;Calm;0;93%

Danbury;Clear;53;SW;3;92%

Groton;Clear;56;Calm;0;96%

Hartford;Clear;55;Calm;0;83%

Meriden;Clear;52;NW;3;89%

New Haven;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%

Oxford;Clear;54;Calm;0;74%

Willimantic;Clear;51;NNW;3;89%

Windsor Locks;Clear;52;Calm;0;82%

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