https://www.dariennewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13025932.php
CT Current Conditions
Updated 3:03 am, Tuesday, June 26, 2018
CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Tuesday, June 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;57;NNE;5;81%
Chester;Mostly cloudy;59;Calm;0;93%
Danbury;Clear;53;SW;3;92%
Groton;Clear;56;Calm;0;96%
Hartford;Clear;55;Calm;0;83%
Meriden;Clear;52;NW;3;89%
New Haven;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%
Oxford;Clear;54;Calm;0;74%
Willimantic;Clear;51;NNW;3;89%
Windsor Locks;Clear;52;Calm;0;82%
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Copyright 2018 AccuWeather
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