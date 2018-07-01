CT Current Conditions as of 01:00 AM EDT Sunday, July 1, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Mostly clear;76;SW;5;75%

Chester;Clear;75;WSW;6;68%

Danbury;Clear;71;Calm;0;89%

Groton;Clear;70;SE;3;87%

Hartford;Clear;74;Calm;0;78%

Meriden;Clear;72;Calm;0;83%

New Haven;Clear;78;SSW;8;66%

Oxford;Clear;74;SSW;5;73%

Willimantic;Clear;72;Calm;0;90%

Windsor Locks;Clear;77;Calm;0;68%

_____

Copyright 2018 AccuWeather