https://www.dariennewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13039319.php
CT Current Conditions
Updated 1:02 am, Sunday, July 1, 2018
CT Current Conditions as of 01:00 AM EDT Sunday, July 1, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Mostly clear;76;SW;5;75%
Chester;Clear;75;WSW;6;68%
Danbury;Clear;71;Calm;0;89%
Groton;Clear;70;SE;3;87%
Hartford;Clear;74;Calm;0;78%
Meriden;Clear;72;Calm;0;83%
New Haven;Clear;78;SSW;8;66%
Oxford;Clear;74;SSW;5;73%
Willimantic;Clear;72;Calm;0;90%
Windsor Locks;Clear;77;Calm;0;68%
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Copyright 2018 AccuWeather
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