https://www.dariennewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13077645.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Monday, July 16, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;72;N;3;87%
Chester;Clear;72;Calm;0;93%
Danbury;Clear;68;Calm;0;100%
Groton;Clear;67;Calm;0;96%
Hartford;Clear;72;Calm;0;93%
Meriden;Clear;68;Calm;0;96%
New Haven;Clear;71;Calm;0;93%
Oxford;Clear;69;Calm;0;96%
Willimantic;Clear;71;Calm;0;93%
Windsor Locks;Partly cloudy;72;SSW;5;93%
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Copyright 2018 AccuWeather
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