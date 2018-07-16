CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Monday, July 16, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;72;N;3;87%

Chester;Clear;72;Calm;0;93%

Danbury;Clear;68;Calm;0;100%

Groton;Clear;67;Calm;0;96%

Hartford;Clear;72;Calm;0;93%

Meriden;Clear;68;Calm;0;96%

New Haven;Clear;71;Calm;0;93%

Oxford;Clear;69;Calm;0;96%

Willimantic;Clear;71;Calm;0;93%

Windsor Locks;Partly cloudy;72;SSW;5;93%

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