https://www.dariennewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13183230.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, August 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Partly cloudy;64;SSW;4;81%
Chester;Clear;61;Calm;0;93%
Danbury;Clear;60;Calm;0;96%
Groton;Clear;60;Calm;0;92%
Hartford;Clear;63;Calm;0;90%
Meriden;Clear;58;Calm;0;96%
New Haven;Clear;64;Calm;0;74%
Oxford;Clear;60;Calm;0;96%
Willimantic;Clear;59;Calm;0;100%
Windsor Locks;Mostly clear;61;Calm;0;92%
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Copyright 2018 AccuWeather
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