CT Current Conditions as of 06:00 AM EST Sunday, January 27, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;28;ESE;6;74%

Chester;Clear;23;Calm;1;75%

Danbury;Clear;19;Calm;0;84%

Groton;Clear;22;N;3;84%

Hartford;Clear;19;NNW;5;73%

Meriden;Clear;19;WNW;3;84%

New Haven;Clear;34;ESE;6;56%

Oxford;Clear;23;ESE;7;77%

Willimantic;Clear;19;NE;3;91%

Windsor Locks;Mostly clear;15;NW;3;80%

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