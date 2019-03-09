https://www.dariennewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13675475.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Saturday, March 9, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Mostly clear;28;WSW;2;76%
Chester;Clear;27;Calm;1;85%
Danbury;Mostly cloudy;21;Calm;0;80%
Groton;Mostly clear;25;N;5;84%
Hartford;Clear;22;Calm;0;81%
Meriden;Clear;20;Calm;0;84%
New Haven;Clear;28;Calm;0;81%
Oxford;Clear;24;WSW;3;80%
Willimantic;Clear;16;NE;3;80%
Windsor Locks;Clear;24;SSE;6;74%
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Copyright 2019 AccuWeather
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