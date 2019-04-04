CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Thursday, April 4, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;42;WNW;13;35%

Chester;Clear;42;WNW;8;38%

Danbury;Clear;44;W;12;27%

Groton;Clear;45;WNW;12;39%

Hartford;Clear;42;Calm;0;44%

Meriden;Clear;36;S;5;56%

New Haven;Clear;50;WNW;10;25%

Oxford;Clear;43;W;7;29%

Willimantic;Clear;42;N;7;36%

Windsor Locks;Clear;42;W;6;33%

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