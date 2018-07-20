NY Current Conditions
NY Current Conditions as of 03:00 AM EDT Friday, July 20, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Albany;Clear;59;Calm;0;85%
Binghamton;Clear;59;SE;5;71%
Buffalo;Mostly clear;66;ESE;6;72%
Central Park;Clear;70;WSW;5;75%
Dansville;Clear;61;ESE;8;80%
Dunkirk;Clear;63;SE;3;80%
East Hampton;Clear;55;Calm;0;94%
Elmira;Clear;53;Calm;0;96%
Farmingdale;Clear;66;Calm;0;83%
Fort Drum;Clear;61;SE;7;81%
Fulton;Clear;61;Calm;0;69%
Glens Falls;Clear;53;Calm;0;96%
Islip;Mostly clear;67;N;3;84%
Ithaca;Clear;57;ENE;6;77%
Jamestown;Mostly clear;61;ESE;6;90%
Massena;Clear;55;Calm;0;92%
Montauk;Clear;64;Calm;0;89%
Montgomery;Clear;58;Calm;0;93%
Monticello;Clear;56;N;1;87%
New York;Clear;70;WSW;5;75%
New York Jfk;Partly cloudy;69;SW;6;96%
New York Lga;Mostly clear;73;SSW;6;73%
Newburgh;Clear;63;Calm;0;87%
Niagara Falls;Clear;66;ESE;5;71%
Ogdensburg;Clear;53;Calm;0;92%
Penn (Yan);Clear;62;SW;3;83%
Plattsburgh;Clear;53;Calm;0;96%
Poughkeepsie;Clear;58;Calm;0;93%
Rochester;Clear;63;Calm;0;90%
Rome;Clear;58;ESE;6;86%
Saranac Lake;Clear;44;Calm;0;100%
Shirley;Clear;61;Calm;0;100%
Syracuse;Clear;59;E;3;89%
Watertown;Clear;56;ENE;6;86%
Wellsville;Clear;64;S;6;74%
Westhampton Beach;Clear;53;Calm;0;89%
White Plains;Clear;64;Calm;0;86%
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