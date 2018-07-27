NY Marine Warnings and Forecast for Friday, July 27, 2018

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 312

NATIONAL WEATHER SERVICE NEW YORK NY

118 PM EDT FRI JUL 27 2018

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

312 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING

AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY

NEW YORK HARBOR

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312 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING

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LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY

NEW YORK HARBOR

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