https://www.dariennewsonline.com/weather/article/NY-Marine-Warning-and-Forecast-13109765.php
NY Marine Warning and Forecast
NY Marine Warnings and Forecast for Friday, July 27, 2018
_____
SEVERE THUNDERSTORM WATCH
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 312
NATIONAL WEATHER SERVICE NEW YORK NY
118 PM EDT FRI JUL 27 2018
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
312 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
312 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR
_____
Copyright 2018 AccuWeather
View Comments