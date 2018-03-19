TX Current Conditions
Published 2:04 am, Monday, March 19, 2018
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Monday, March 19, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Partly cloudy;61;NW;15;23%
Abilene Dyess;Intermittent clouds;64;NW;20;25%
Alice;Fog;66;SSE;5;100%
Alpine;Clear;60;W;5;12%
Amarillo;Clear;47;W;37;30%
Angleton;Cloudy;73;S;7;90%
Arlington;Clear;67;S;12;78%
Austin;Mostly cloudy;69;S;5;83%
Austin Bergstrom;Cloudy;69;SSW;10;92%
Bay;Fog;72;S;7;98%
Beaumont;Cloudy;71;S;10;93%
Beeville;Cloudy;70;SSE;7;96%
Borger;Clear;51;WSW;31;25%
Bowie;Partly cloudy;65;W;14;78%
Breckenridge;Clear;65;NNW;7;25%
Brenham;Mostly cloudy;70;S;3;96%
Bridgeport;Clear;68;WSW;13;79%
Brownsville;Cloudy;75;SSE;14;96%
Brownwood;Mostly clear;56;WSW;7;60%
Burnet;Clear;66;SSE;6;89%
Canadian;Clear;51;WSW;10;26%
Castroville;Clear;70;ESE;6;83%
Childress;Clear;54;W;17;24%
Cleburne;Clear;63;S;7;100%
College Station;Clear;65;SSE;7;100%
Comanche;Clear;64;SSW;9;65%
Conroe;Clear;66;SE;5;100%
Corpus Christi;Cloudy;72;S;13;96%
Corsicana;Clear;65;S;13;86%
Cotulla;Clear;70;SSE;8;89%
Dalhart;Clear;45;WNW;28;31%
Dallas Love;Mostly clear;69;S;13;78%
Dallas Redbird;Clear;68;S;9;78%
Dallas/Ft Worth;Intermittent clouds;69;S;15;80%
Decatur;Clear;66;S;12;88%
Del Rio;Clear;66;NE;3;32%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;63;SE;6;35%
Denton;Clear;67;S;14;86%
Dryden;Cloudy;65;NW;10;20%
Dumas;Clear;44;WSW;25;32%
Edinburg;Cloudy;76;SSE;16;90%
El Paso;Mostly clear;53;N;16;22%
Ellington;Cloudy;72;SSE;5;82%
Falfurrias;Clear;70;Calm;0;91%
Fort Hood;Clear;66;S;10;86%
Fort Worth;Clear;68;S;16;83%
Fort Worth Alliance;Clear;67;S;14;84%
Fort Worth Nas;Mostly clear;68;S;10;82%
Fort Worth Spinks;Clear;65;S;10;86%
Fredericksburg;Clear;54;Calm;0;78%
Gainesville;Clear;63;SSE;10;92%
Galveston;Fog;73;SE;12;96%
Gatesville;Clear;61;S;3;100%
Georgetown;Clear;64;S;7;91%
Giddings;Cloudy;66;S;8;95%
Gilmer;Clear;66;SE;7;90%
Graham;Mostly clear;64;WNW;7;28%
Granbury;Clear;67;S;12;88%
Grand Prairie;Clear;67;S;12;78%
Greenville;Clear;66;SE;5;100%
Guadalupe Pass;Clear;51;WSW;47;29%
Hamilton;Clear;63;SSW;7;82%
Harlingen;Mostly cloudy;73;SSE;10;100%
Hearne;Clear;62;SE;6;100%
Hebbronville;Fog;68;Calm;0;92%
Henderson;Clear;64;S;3;93%
Hereford;Clear;48;W;32;29%
Hillsboro;Clear;64;S;9;95%
Hondo;Clear;64;N;7;74%
Houston;Mostly cloudy;72;SSE;9;88%
Houston (Hobby Airport);Cloudy;70;SSE;6;100%
Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;72;SSE;9;88%
Houston / Southwest Airport;Cloudy;71;Calm;0;93%
Houston Clover;Cloudy;72;SE;5;93%
Houston Hooks;Clear;70;SSE;3;89%
Houston Hull;Cloudy;73;SSE;8;87%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;70;S;6;89%
Huntsville;Partly cloudy;66;S;5;95%
Ingleside;Fog;72;S;12;89%
Jacksonville;Clear;65;S;9;97%
Jasper;Clear;65;W;3;92%
Junction;Clear;53;Calm;0;48%
Kellyusa Airport;Partly cloudy;68;SE;3;93%
Kerrville;Clear;57;Calm;0;84%
Killeen;Clear;66;S;10;86%
Killeen/Ft Hood;Clear;66;S;10;86%
Kingsville Nas;Clear;72;SSE;10;93%
La Grange;Cloudy;72;S;9;94%
Lago Vista;Partly cloudy;67;S;8;93%
Lancaster;Clear;66;S;9;89%
Laredo;Clear;76;SE;7;79%
Llano;Clear;57;Calm;0;87%
Longview;Clear;65;SSE;8;96%
Lubbock;Overcast;53;WNW;41;15%
Lufkin;Clear;62;SSE;7;96%
Mcallen;Cloudy;76;SSE;16;90%
Mcgregor;Clear;62;S;7;93%
Mckinney;Clear;64;SSE;10;100%
Mesquite;Clear;66;SSE;8;92%
Midland;Mostly clear;65;NW;20;14%
Midland Airpark;Mostly clear;65;NW;20;14%
Midlothian;Clear;65;S;15;90%
Mineola;Partly cloudy;66;SE;6;93%
Mineral Wells;Clear;64;WNW;18;83%
Mount Pleasant;Clear;65;SE;3;96%
Nacogdoches;Clear;64;SE;6;96%
New Braunfels;Cloudy;71;SSW;13;89%
Odessa;Clear;61;NNW;18;17%
Orange;Cloudy;71;S;5;100%
Palacios;Fog;72;S;12;100%
Palestine;Clear;65;SSE;5;89%
Pampa;Clear;51;W;25;24%
Pampa / Mesa Vista;Clear;50;W;23;27%
Paris;Cloudy;61;E;13;87%
Pecos;Clear;60;W;8;21%
Perryton;Mostly cloudy;44;SW;10;58%
Plainview;Clear;50;W;31;22%
Pleasanton;Clear;69;SSE;5;100%
Port Aransas;Cloudy;72;S;11;91%
Port Isabel;Cloudy;75;S;15;87%
Port Lavaca;Fog;71;S;10;93%
Randolph AFB;Cloudy;70;S;8;93%
Robstown;Mostly cloudy;71;S;9;95%
Rockport;Fog;70;S;9;100%
Rocksprings;Mostly clear;63;SE;4;25%
San Angelo;Clear;61;WSW;9;22%
San Antonio;Cloudy;70;S;9;89%
San Antonio Stinson;Cloudy;72;S;8;90%
San Marcos;Cloudy;70;SSW;7;89%
Seminole;Clear;53;WNW;17;17%
Sherman-Denison;Clear;64;SE;15;94%
Snyder;Clear;59;WNW;18;21%
Sonora;Clear;70;NNW;5;19%
Stephenville;Clear;61;SSE;6;92%
Sulphur Springs;Fog;62;E;3;100%
Sweetwater;Clear;61;WNW;14;19%
Temple;Clear;64;S;14;96%
Terrell;Clear;67;S;10;90%
Tyler;Clear;67;S;12;93%
Uvalde;Clear;63;NE;6;75%
Vernon;Clear;59;W;8;14%
Victoria;Cloudy;73;S;10;87%
Waco;Clear;61;S;8;93%
Weslaco;Cloudy;73;S;10;90%
Wharton;Cloudy;72;S;10;86%
Wichita Falls;Clear;65;WNW;15;17%
Wink;Clear;60;NW;12;20%
Zapata;Clear;77;SE;6;69%
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Keywords: Texas, Current Conditions