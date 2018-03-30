TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Friday, March 30, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;51;E;10;82%

Abilene Dyess;Mostly clear;52;E;7;82%

Alice;Clear;62;SW;5;89%

Alpine;Clear;44;SSW;6;42%

Amarillo;Cloudy;44;ESE;9;69%

Angleton;Fog;62;NNE;3;93%

Arlington;Clear;57;NNE;7;63%

Austin;Clear;63;NNE;7;69%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;64;N;17;72%

Bay;Clear;64;Calm;0;100%

Beaumont;Cloudy;64;NNE;4;100%

Beeville;Clear;62;NE;3;96%

Borger;Cloudy;52;S;6;46%

Bowie;Clear;46;Calm;0;88%

Breckenridge;Clear;52;ESE;5;76%

Brenham;Cloudy;66;NNE;5;78%

Bridgeport;Clear;51;SE;3;76%

Brownsville;Clear;65;SSE;3;96%

Brownwood;Clear;52;ENE;6;79%

Burnet;Clear;59;NNE;7;69%

Canadian;Partly cloudy;44;Calm;0;78%

Castroville;Clear;63;NNE;3;60%

Childress;Clear;49;ESE;7;79%

Cleburne;Mostly clear;55;NNE;9;73%

College Station;Clear;63;N;14;77%

Comanche;Clear;53;Calm;0;81%

Conroe;Mostly cloudy;63;Calm;0;93%

Corpus Christi;Mostly clear;65;SE;6;100%

Corsicana;Clear;56;NNE;5;80%

Cotulla;Clear;67;NE;13;54%

Dalhart;Mostly cloudy;45;NNE;20;57%

Dallas Love;Clear;57;ENE;7;63%

Dallas Redbird;Clear;58;NE;10;59%

Dallas/Ft Worth;Clear;53;ENE;5;76%

Decatur;Clear;50;Calm;0;78%

Del Rio;Clear;63;NE;7;47%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;57;NNE;8;48%

Denton;Clear;51;NNE;3;79%

Dryden;Clear;58;NNE;8;51%

Dumas;Partly cloudy;49;N;14;40%

Edinburg;Clear;67;SSE;5;85%

El Paso;Mostly clear;60;SW;4;22%

Ellington;Partly cloudy;64;Calm;0;93%

Falfurrias;Clear;66;Calm;0;83%

Fort Hood;Clear;59;N;10;72%

Fort Worth;Clear;55;NE;7;71%

Fort Worth Alliance;Clear;51;Calm;0;82%

Fort Worth Nas;Clear;55;NE;9;68%

Fort Worth Spinks;Clear;54;Calm;0;71%

Fredericksburg;Clear;58;NE;12;70%

Gainesville;Clear;47;N;3;82%

Galveston;Clear;66;Calm;0;93%

Gatesville;Clear;57;Calm;0;71%

Georgetown;Clear;59;N;9;83%

Giddings;Clear;63;N;6;79%

Gilmer;Clear;54;NNW;3;80%

Graham;Cloudy;49;E;5;80%

Granbury;Clear;56;Calm;0;71%

Grand Prairie;Clear;57;NNE;7;63%

Greenville;Clear;54;N;3;76%

Guadalupe Pass;Intermittent clouds;54;SSE;12;34%

Hamilton;Clear;55;NNE;6;76%

Harlingen;Clear;63;S;6;96%

Hearne;Clear;59;N;8;92%

Hebbronville;Clear;63;SW;6;68%

Henderson;Clear;56;N;7;71%

Hereford;Clear;42;ESE;3;64%

Hillsboro;Clear;56;NNE;6;84%

Hondo;Clear;62;E;10;64%

Houston;Partly cloudy;68;N;10;93%

Houston (Hobby Airport);Cloudy;65;Calm;0;100%

Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;68;N;10;93%

Houston / Southwest Airport;Cloudy;65;Calm;0;95%

Houston Clover;Mostly cloudy;65;Calm;0;100%

Houston Hooks;Cloudy;67;NE;5;81%

Houston Hull;Cloudy;70;N;12;72%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;67;N;8;86%

Huntsville;Clear;61;N;6;83%

Ingleside;Clear;68;SSW;6;93%

Jacksonville;Clear;58;N;7;79%

Jasper;Clear;64;N;6;84%

Junction;Mostly clear;56;ENE;7;79%

Kellyusa Airport;Clear;67;NE;13;57%

Kerrville;Clear;61;NE;9;63%

Killeen;Clear;59;N;10;72%

Killeen/Ft Hood;Clear;60;N;10;69%

Kingsville Nas;Mostly clear;63;S;5;93%

La Grange;Partly cloudy;65;Calm;0;83%

Lago Vista;Clear;62;NE;9;70%

Lancaster;Clear;56;NNE;6;68%

Laredo;Mostly clear;69;NE;7;48%

Llano;Hazy moonlight;61;NE;8;67%

Longview;Clear;56;N;8;75%

Lubbock;Mostly clear;49;SE;10;71%

Lufkin;Clear;61;N;7;77%

Mcallen;Clear;66;SE;6;77%

Mcgregor;Mostly cloudy;57;NW;7;83%

Mckinney;Clear;51;NE;3;82%

Mesquite;Clear;56;N;8;65%

Midland;Mostly clear;58;E;7;44%

Midland Airpark;Mostly clear;58;E;7;44%

Midlothian;Clear;55;NE;5;78%

Mineola;Clear;54;N;5;83%

Mineral Wells;Clear;52;NE;3;74%

Mount Pleasant;Clear;53;N;5;73%

Nacogdoches;Mostly clear;58;N;9;84%

New Braunfels;Clear;63;NNE;12;80%

Odessa;Clear;55;E;8;48%

Orange;Partly cloudy;64;Calm;0;100%

Palacios;Clear;64;SE;6;100%

Palestine;Clear;58;N;6;76%

Pampa;Cloudy;47;SSE;6;65%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;45;N;5;52%

Paris;Clear;50;N;7;82%

Pecos;Clear;57;E;9;42%

Perryton;Partly cloudy;47;NE;17;55%

Plainview;Clear;43;SE;7;80%

Pleasanton;Clear;67;NE;6;58%

Port Aransas;Clear;69;SSE;6;99%

Port Isabel;Clear;68;SSE;7;97%

Port Lavaca;Clear;65;Calm;0;95%

Randolph AFB;Clear;65;N;10;67%

Robstown;Clear;65;Calm;0;93%

Rockport;Clear;67;SSE;3;93%

Rocksprings;Clear;55;ESE;8;74%

San Angelo;Clear;53;E;6;82%

San Antonio;Clear;63;NNE;9;75%

San Antonio Stinson;Clear;67;NNE;8;62%

San Marcos;Clear;64;NNE;14;83%

Seminole;Clear;49;SSE;6;71%

Sherman-Denison;Clear;50;NNE;6;81%

Snyder;Clear;53;E;9;72%

Sonora;Clear;59;NE;13;62%

Stephenville;Clear;52;Calm;0;77%

Sulphur Springs;Clear;53;NE;5;79%

Sweetwater;Clear;52;ESE;6;78%

Temple;Clear;58;N;10;83%

Terrell;Clear;53;NNE;6;76%

Tyler;Clear;57;NNE;8;75%

Uvalde;Clear;59;NE;6;66%

Vernon;Clear;49;E;6;76%

Victoria;Mostly clear;64;N;5;100%

Waco;Mostly cloudy;56;NNE;7;83%

Weslaco;Partly cloudy;64;SW;3;82%

Wharton;Partly cloudy;65;NNW;5;93%

Wichita Falls;Clear;48;Calm;0;83%

Wink;Clear;57;ESE;10;48%

Zapata;Clear;61;Calm;1;44%

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Copyright 2018 AccuWeather

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Keywords: Texas, Current Conditions