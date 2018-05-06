TX Current Conditions
Published 2:02 am, Sunday, May 6, 2018
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, May 6, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;59;SSE;6;71%
Abilene Dyess;Clear;59;Calm;0;66%
Alice;Clear;69;Calm;0;92%
Alpine;Clear;60;SW;5;35%
Amarillo;Clear;62;SSE;10;30%
Angleton;Clear;69;Calm;0;89%
Arlington;Clear;67;SW;3;55%
Austin;Clear;65;Calm;0;75%
Austin Bergstrom;Clear;59;WSW;3;93%
Bay;Fog;66;Calm;0;100%
Beaumont;Mostly cloudy;66;Calm;1;93%
Beeville;Clear;66;Calm;0;74%
Borger;Clear;68;S;16;30%
Bowie;Clear;56;Calm;0;93%
Breckenridge;Clear;63;SSE;7;62%
Brenham;Clear;63;Calm;0;93%
Bridgeport;Clear;55;Calm;0;88%
Brownsville;Clear;73;Calm;0;93%
Brownwood;Partly cloudy;55;Calm;0;100%
Burnet;Clear;62;Calm;0;74%
Canadian;Clear;64;SSW;15;41%
Castroville;Clear;63;N;3;80%
Childress;Clear;62;SSE;8;55%
Cleburne;Clear;63;Calm;0;72%
College Station;Clear;65;N;3;75%
Comanche;Clear;64;S;3;62%
Conroe;Cloudy;64;NW;3;96%
Corpus Christi;Partly cloudy;66;WSW;6;96%
Corsicana;Clear;61;Calm;0;83%
Cotulla;Clear;70;E;7;63%
Dalhart;Clear;55;SSE;8;38%
Dallas Love;Partly cloudy;66;Calm;0;69%
Dallas Redbird;Clear;64;SW;5;64%
Dallas/Ft Worth;Clear;67;WSW;7;58%
Decatur;Clear;69;Calm;0;45%
Del Rio;Clear;70;E;6;56%
Del Rio Laughlin AFB;Intermittent clouds;69;ESE;6;60%
Denton;Clear;58;Calm;0;96%
Dryden;Partly cloudy;67;NNE;6;53%
Dumas;Clear;59;SE;8;33%
Edinburg;Intermittent clouds;72;ESE;2;96%
El Paso;Partly cloudy;68;E;4;17%
Ellington;Partly cloudy;72;NNW;5;68%
Falfurrias;Mostly cloudy;72;Calm;0;83%
Fort Hood;Clear;66;Calm;0;63%
Fort Worth;Clear;65;Calm;0;72%
Fort Worth Alliance;Clear;64;SW;3;67%
Fort Worth Nas;Clear;65;NW;6;72%
Fort Worth Spinks;Clear;56;Calm;0;91%
Fredericksburg;Clear;57;Calm;0;85%
Gainesville;Clear;60;Calm;0;77%
Galveston;Clear;73;W;5;87%
Gatesville;Clear;59;Calm;0;82%
Georgetown;Clear;62;Calm;0;80%
Giddings;Fog;61;Calm;0;86%
Gilmer;Clear;60;Calm;0;88%
Graham;Clear;55;Calm;0;84%
Granbury;Clear;57;S;3;85%
Grand Prairie;Clear;67;SW;3;55%
Greenville;Clear;61;Calm;0;93%
Guadalupe Pass;Clear;64;ENE;21;22%
Hamilton;Clear;65;SW;3;63%
Harlingen;Clear;72;Calm;0;93%
Hearne;Fog;61;Calm;0;95%
Hebbronville;Clear;71;Calm;0;84%
Henderson;Clear;59;Calm;0;96%
Hereford;Clear;60;S;7;35%
Hillsboro;Clear;60;E;6;83%
Hondo;Clear;63;NNE;5;83%
Houston;Clear;75;Calm;0;53%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;69;Calm;0;78%
Houston / Dunn Helistop;Clear;75;Calm;0;53%
Houston / Southwest Airport;Clear;63;Calm;0;90%
Houston Clover;Clear;66;Calm;0;86%
Houston Hooks;Partly cloudy;68;NNW;3;78%
Houston Hull;Clear;65;Calm;0;86%
Houston Intercontinental;Cloudy;71;Calm;0;72%
Huntsville;Partly cloudy;63;Calm;0;83%
Ingleside;Fog;72;Calm;0;95%
Jacksonville;Clear;64;Calm;0;80%
Jasper;Clear;62;Calm;0;98%
Junction;Clear;59;WNW;5;86%
Kellyusa Airport;Mostly clear;67;E;3;68%
Kerrville;Clear;57;Calm;0;82%
Killeen;Clear;66;Calm;0;63%
Killeen/Ft Hood;Clear;63;Calm;0;75%
Kingsville Nas;Mostly clear;68;N;3;93%
La Grange;Clear;63;Calm;0;95%
Lago Vista;Clear;67;Calm;0;60%
Lancaster;Clear;58;Calm;0;88%
Laredo;Mostly clear;74;SE;6;72%
Llano;Clear;63;Calm;0;77%
Longview;Clear;62;Calm;0;88%
Lubbock;Clear;64;ESE;8;30%
Lufkin;Clear;60;Calm;0;92%
Mcallen;Cloudy;77;ESE;5;90%
Mcgregor;Clear;58;Calm;0;90%
Mckinney;Clear;60;NNW;3;92%
Mesquite;Clear;60;Calm;0;89%
Midland;Clear;71;SSE;6;25%
Midland Airpark;Clear;71;SSE;6;25%
Midlothian;Clear;59;Calm;0;85%
Mineola;Clear;59;Calm;0;92%
Mineral Wells;Clear;60;S;6;66%
Mount Pleasant;Clear;60;Calm;0;100%
Nacogdoches;Clear;60;Calm;0;92%
New Braunfels;Clear;60;NNW;6;83%
Odessa;Clear;68;S;7;26%
Orange;Clear;63;Calm;0;100%
Palacios;Fog;67;Calm;0;100%
Palestine;Clear;60;Calm;0;93%
Pampa;Clear;64;S;14;34%
Pampa / Mesa Vista;Clear;68;SSW;10;33%
Paris;Clear;62;WNW;3;83%
Pecos;Clear;64;ESE;7;27%
Perryton;Clear;64;SSW;8;39%
Plainview;Clear;60;SSE;9;38%
Pleasanton;Clear;61;NW;3;89%
Port Aransas;Mostly clear;73;N;2;95%
Port Isabel;Intermittent clouds;74;ENE;2;89%
Port Lavaca;Clear;67;WNW;3;94%
Randolph AFB;Clear;63;NNW;6;79%
Robstown;Clear;69;Calm;0;93%
Rockport;Clear;69;SW;3;92%
Rocksprings;Mostly clear;61;ESE;4;65%
San Angelo;Clear;61;S;7;75%
San Antonio;Clear;66;NNW;1;74%
San Antonio Stinson;Clear;65;Calm;0;80%
San Marcos;Mostly clear;62;NNW;3;89%
Seminole;Clear;63;SE;3;30%
Sherman-Denison;Clear;60;Calm;1;79%
Snyder;Clear;67;SE;10;41%
Sonora;Clear;63;Calm;0;63%
Stephenville;Clear;59;Calm;0;80%
Sulphur Springs;Clear;63;Calm;0;79%
Sweetwater;Clear;62;SSE;9;61%
Temple;Clear;58;N;6;90%
Terrell;Clear;60;Calm;0;86%
Tyler;Clear;61;Calm;0;87%
Uvalde;Clear;65;ENE;6;69%
Vernon;Clear;62;S;8;62%
Victoria;Clear;67;NNE;4;78%
Waco;Clear;58;Calm;0;90%
Weslaco;Cloudy;76;ESE;3;78%
Wharton;Clear;64;Calm;0;82%
Wichita Falls;Clear;61;SE;10;74%
Wink;Clear;64;SE;8;27%
Zapata;Partly cloudy;72;ESE;2;95%
_____
Copyright 2018 AccuWeather