TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, May 6, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;59;SSE;6;71%

Abilene Dyess;Clear;59;Calm;0;66%

Alice;Clear;69;Calm;0;92%

Alpine;Clear;60;SW;5;35%

Amarillo;Clear;62;SSE;10;30%

Angleton;Clear;69;Calm;0;89%

Arlington;Clear;67;SW;3;55%

Austin;Clear;65;Calm;0;75%

Austin Bergstrom;Clear;59;WSW;3;93%

Bay;Fog;66;Calm;0;100%

Beaumont;Mostly cloudy;66;Calm;1;93%

Beeville;Clear;66;Calm;0;74%

Borger;Clear;68;S;16;30%

Bowie;Clear;56;Calm;0;93%

Breckenridge;Clear;63;SSE;7;62%

Brenham;Clear;63;Calm;0;93%

Bridgeport;Clear;55;Calm;0;88%

Brownsville;Clear;73;Calm;0;93%

Brownwood;Partly cloudy;55;Calm;0;100%

Burnet;Clear;62;Calm;0;74%

Canadian;Clear;64;SSW;15;41%

Castroville;Clear;63;N;3;80%

Childress;Clear;62;SSE;8;55%

Cleburne;Clear;63;Calm;0;72%

College Station;Clear;65;N;3;75%

Comanche;Clear;64;S;3;62%

Conroe;Cloudy;64;NW;3;96%

Corpus Christi;Partly cloudy;66;WSW;6;96%

Corsicana;Clear;61;Calm;0;83%

Cotulla;Clear;70;E;7;63%

Dalhart;Clear;55;SSE;8;38%

Dallas Love;Partly cloudy;66;Calm;0;69%

Dallas Redbird;Clear;64;SW;5;64%

Dallas/Ft Worth;Clear;67;WSW;7;58%

Decatur;Clear;69;Calm;0;45%

Del Rio;Clear;70;E;6;56%

Del Rio Laughlin AFB;Intermittent clouds;69;ESE;6;60%

Denton;Clear;58;Calm;0;96%

Dryden;Partly cloudy;67;NNE;6;53%

Dumas;Clear;59;SE;8;33%

Edinburg;Intermittent clouds;72;ESE;2;96%

El Paso;Partly cloudy;68;E;4;17%

Ellington;Partly cloudy;72;NNW;5;68%

Falfurrias;Mostly cloudy;72;Calm;0;83%

Fort Hood;Clear;66;Calm;0;63%

Fort Worth;Clear;65;Calm;0;72%

Fort Worth Alliance;Clear;64;SW;3;67%

Fort Worth Nas;Clear;65;NW;6;72%

Fort Worth Spinks;Clear;56;Calm;0;91%

Fredericksburg;Clear;57;Calm;0;85%

Gainesville;Clear;60;Calm;0;77%

Galveston;Clear;73;W;5;87%

Gatesville;Clear;59;Calm;0;82%

Georgetown;Clear;62;Calm;0;80%

Giddings;Fog;61;Calm;0;86%

Gilmer;Clear;60;Calm;0;88%

Graham;Clear;55;Calm;0;84%

Granbury;Clear;57;S;3;85%

Grand Prairie;Clear;67;SW;3;55%

Greenville;Clear;61;Calm;0;93%

Guadalupe Pass;Clear;64;ENE;21;22%

Hamilton;Clear;65;SW;3;63%

Harlingen;Clear;72;Calm;0;93%

Hearne;Fog;61;Calm;0;95%

Hebbronville;Clear;71;Calm;0;84%

Henderson;Clear;59;Calm;0;96%

Hereford;Clear;60;S;7;35%

Hillsboro;Clear;60;E;6;83%

Hondo;Clear;63;NNE;5;83%

Houston;Clear;75;Calm;0;53%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;69;Calm;0;78%

Houston / Dunn Helistop;Clear;75;Calm;0;53%

Houston / Southwest Airport;Clear;63;Calm;0;90%

Houston Clover;Clear;66;Calm;0;86%

Houston Hooks;Partly cloudy;68;NNW;3;78%

Houston Hull;Clear;65;Calm;0;86%

Houston Intercontinental;Cloudy;71;Calm;0;72%

Huntsville;Partly cloudy;63;Calm;0;83%

Ingleside;Fog;72;Calm;0;95%

Jacksonville;Clear;64;Calm;0;80%

Jasper;Clear;62;Calm;0;98%

Junction;Clear;59;WNW;5;86%

Kellyusa Airport;Mostly clear;67;E;3;68%

Kerrville;Clear;57;Calm;0;82%

Killeen;Clear;66;Calm;0;63%

Killeen/Ft Hood;Clear;63;Calm;0;75%

Kingsville Nas;Mostly clear;68;N;3;93%

La Grange;Clear;63;Calm;0;95%

Lago Vista;Clear;67;Calm;0;60%

Lancaster;Clear;58;Calm;0;88%

Laredo;Mostly clear;74;SE;6;72%

Llano;Clear;63;Calm;0;77%

Longview;Clear;62;Calm;0;88%

Lubbock;Clear;64;ESE;8;30%

Lufkin;Clear;60;Calm;0;92%

Mcallen;Cloudy;77;ESE;5;90%

Mcgregor;Clear;58;Calm;0;90%

Mckinney;Clear;60;NNW;3;92%

Mesquite;Clear;60;Calm;0;89%

Midland;Clear;71;SSE;6;25%

Midland Airpark;Clear;71;SSE;6;25%

Midlothian;Clear;59;Calm;0;85%

Mineola;Clear;59;Calm;0;92%

Mineral Wells;Clear;60;S;6;66%

Mount Pleasant;Clear;60;Calm;0;100%

Nacogdoches;Clear;60;Calm;0;92%

New Braunfels;Clear;60;NNW;6;83%

Odessa;Clear;68;S;7;26%

Orange;Clear;63;Calm;0;100%

Palacios;Fog;67;Calm;0;100%

Palestine;Clear;60;Calm;0;93%

Pampa;Clear;64;S;14;34%

Pampa / Mesa Vista;Clear;68;SSW;10;33%

Paris;Clear;62;WNW;3;83%

Pecos;Clear;64;ESE;7;27%

Perryton;Clear;64;SSW;8;39%

Plainview;Clear;60;SSE;9;38%

Pleasanton;Clear;61;NW;3;89%

Port Aransas;Mostly clear;73;N;2;95%

Port Isabel;Intermittent clouds;74;ENE;2;89%

Port Lavaca;Clear;67;WNW;3;94%

Randolph AFB;Clear;63;NNW;6;79%

Robstown;Clear;69;Calm;0;93%

Rockport;Clear;69;SW;3;92%

Rocksprings;Mostly clear;61;ESE;4;65%

San Angelo;Clear;61;S;7;75%

San Antonio;Clear;66;NNW;1;74%

San Antonio Stinson;Clear;65;Calm;0;80%

San Marcos;Mostly clear;62;NNW;3;89%

Seminole;Clear;63;SE;3;30%

Sherman-Denison;Clear;60;Calm;1;79%

Snyder;Clear;67;SE;10;41%

Sonora;Clear;63;Calm;0;63%

Stephenville;Clear;59;Calm;0;80%

Sulphur Springs;Clear;63;Calm;0;79%

Sweetwater;Clear;62;SSE;9;61%

Temple;Clear;58;N;6;90%

Terrell;Clear;60;Calm;0;86%

Tyler;Clear;61;Calm;0;87%

Uvalde;Clear;65;ENE;6;69%

Vernon;Clear;62;S;8;62%

Victoria;Clear;67;NNE;4;78%

Waco;Clear;58;Calm;0;90%

Weslaco;Cloudy;76;ESE;3;78%

Wharton;Clear;64;Calm;0;82%

Wichita Falls;Clear;61;SE;10;74%

Wink;Clear;64;SE;8;27%

Zapata;Partly cloudy;72;ESE;2;95%

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