TX Current Conditions as of 04:00 AM CDT Saturday, August 4, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;77;S;12;44%

Abilene Dyess;Intermittent clouds;78;S;12;44%

Alice;Clear;73;ESE;3;93%

Alpine;Mostly cloudy;76;SSW;3;41%

Amarillo;Cloudy;70;SSE;11;81%

Angleton;Clear;75;Calm;0;93%

Arlington;Clear;77;SE;6;50%

Austin;Clear;77;Calm;0;78%

Austin Bergstrom;Clear;69;Calm;0;96%

Bay;Partly cloudy;74;Calm;0;96%

Beaumont;Mostly clear;75;NW;4;95%

Beeville;Clear;75;E;3;91%

Borger;Partly cloudy;72;S;14;70%

Bowie;Clear;69;SE;3;53%

Breckenridge;Clear;79;SSE;12;42%

Brenham;Clear;74;Calm;0;90%

Bridgeport;Clear;77;SSE;7;44%

Brownsville;Clear;78;E;5;86%

Brownwood;Partly cloudy;75;SSE;9;53%

Burnet;Clear;76;SSE;5;76%

Canadian;Clear;74;SSW;8;61%

Castroville;Partly cloudy;75;NNE;3;77%

Childress;Clear;78;SSE;9;44%

Cleburne;Clear;76;S;8;52%

College Station;Clear;75;SE;3;87%

Comanche;Clear;75;Calm;8;68%

Conroe;Clear;70;Calm;0;100%

Corpus Christi;Partly cloudy;76;SSE;3;100%

Corsicana;Clear;75;SSW;5;68%

Cotulla;Partly cloudy;76;ESE;6;84%

Dalhart;Clear;64;SSW;6;86%

Dallas Love;Mostly clear;82;SSE;10;46%

Dallas Redbird;Clear;77;SSE;7;51%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;74;SE;7;57%

Decatur;Clear;74;SSE;5;49%

Del Rio;Clear;79;ESE;8;68%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;79;SE;8;64%

Denton;Clear;74;SSE;8;53%

Dryden;Mostly cloudy;77;ESE;12;44%

Dumas;Clear;67;S;16;78%

Edinburg;Mostly clear;78;SE;5;87%

El Paso;Partly cloudy;78;ESE;6;57%

Ellington;Partly cloudy;79;Calm;0;88%

Falfurrias;Clear;77;Calm;0;87%

Fort Hood;Clear;78;S;8;67%

Fort Worth;Clear;78;S;9;53%

Fort Worth Alliance;Clear;79;S;9;46%

Fort Worth Nas;Clear;80;S;9;40%

Fort Worth Spinks;Clear;78;S;7;49%

Fredericksburg;Clear;73;Calm;0;68%

Gainesville;Clear;72;ESE;3;53%

Galveston;Clear;82;SSW;5;81%

Gatesville;Clear;75;Calm;0;68%

Georgetown;Clear;76;S;5;79%

Giddings;Clear;74;Calm;0;78%

Gilmer;Clear;68;Calm;0;70%

Graham;Clear;75;SE;3;51%

Granbury;Clear;77;ESE;6;49%

Grand Prairie;Clear;77;SE;6;50%

Greenville;Clear;72;Calm;0;56%

Guadalupe Pass;Mostly cloudy;72;NE;12;51%

Hamilton;Clear;74;S;7;69%

Harlingen;Partly cloudy;76;E;6;97%

Hearne;Clear;74;ESE;3;82%

Hebbronville;Clear;74;Calm;0;87%

Henderson;Clear;73;Calm;0;75%

Hereford;Partly cloudy;72;SSW;7;71%

Hillsboro;Clear;78;S;8;56%

Hondo;Clear;73;ENE;6;80%

Houston;Clear;78;Calm;0;85%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;79;Calm;0;90%

Houston / Dunn Helistop;Clear;79;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;72;Calm;0;98%

Houston Clover;Clear;76;Calm;0;97%

Houston Hooks;Clear;74;Calm;0;96%

Houston Hull;Clear;76;Calm;0;90%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;75;Calm;0;96%

Huntsville;Clear;75;Calm;0;87%

Ingleside;Cloudy;82;SSW;10;76%

Jacksonville;Clear;72;SSE;3;77%

Jasper;Clear;74;Calm;0;90%

Junction;Clear;75;S;8;68%

Kellyusa Airport;Clear;77;ESE;5;82%

Kerrville;Clear;72;ESE;3;81%

Killeen;Clear;78;S;8;67%

Killeen/Ft Hood;Clear;78;S;8;70%

Kingsville Nas;Clear;78;SSE;7;90%

La Grange;Clear;73;Calm;0;94%

Lago Vista;Partly cloudy;76;S;7;81%

Lancaster;Clear;71;Calm;0;63%

Laredo;Mostly clear;81;SE;9;66%

Llano;Clear;73;Calm;0;68%

Longview;Clear;71;S;3;73%

Lubbock;Cloudy;77;S;8;52%

Lufkin;Clear;73;ESE;3;90%

Mcallen;Clear;80;ESE;6;87%

Mcgregor;Clear;77;S;6;61%

Mckinney;Clear;73;Calm;0;61%

Mesquite;Clear;71;SE;5;61%

Midland;Cloudy;82;Calm;0;40%

Midland Airpark;Cloudy;82;Calm;0;40%

Midlothian;Clear;74;Calm;0;61%

Mineola;Clear;69;SE;1;67%

Mineral Wells;Clear;73;SSE;7;52%

Mount Pleasant;Clear;63;Calm;0;84%

Nacogdoches;Clear;73;ESE;3;87%

New Braunfels;Partly cloudy;72;Calm;0;87%

Odessa;Cloudy;80;S;9;41%

Orange;Clear;74;Calm;0;97%

Palacios;Partly cloudy;82;SSE;7;84%

Palestine;Clear;74;Calm;0;78%

Pampa;Showers;70;SW;8;81%

Pampa / Mesa Vista;Partly cloudy;70;S;9;77%

Paris;Clear;68;E;3;75%

Pecos;Partly cloudy;82;SSE;8;40%

Perryton;Cloudy;72;S;8;78%

Plainview;Cloudy;69;SSE;3;78%

Pleasanton;Clear;73;ESE;3;98%

Port Aransas;Cloudy;82;S;10;81%

Port Isabel;Clear;81;ESE;6;87%

Port Lavaca;Clear;79;Calm;0;89%

Randolph AFB;Mostly clear;74;Calm;4;88%

Robstown;Cloudy;77;S;3;90%

Rockport;Clear;81;N;5;76%

Rocksprings;Mostly clear;72;SE;12;71%

San Angelo;Clear;78;S;8;44%

San Antonio;Mostly clear;75;ESE;5;85%

San Antonio Stinson;Clear;77;E;3;76%

San Marcos;Clear;72;Calm;0;81%

Seminole;Clear;78;S;8;44%

Sherman-Denison;Mostly clear;74;SE;6;56%

Snyder;Partly cloudy;79;SSW;5;41%

Sonora;Clear;77;S;9;60%

Stephenville;Clear;74;Calm;0;55%

Sulphur Springs;Clear;71;Calm;0;62%

Sweetwater;Clear;79;SSE;10;38%

Temple;Clear;74;SSE;8;78%

Terrell;Clear;75;SSE;5;54%

Tyler;Clear;72;SE;3;64%

Uvalde;Clear;73;ENE;5;79%

Vernon;Partly cloudy;80;S;8;34%

Victoria;Partly cloudy;77;NE;4;89%

Waco;Clear;79;S;8;64%

Weslaco;Clear;78;SE;6;89%

Wharton;Clear;70;Calm;0;95%

Wichita Falls;Clear;77;SSE;8;44%

Wink;Clear;82;SSE;13;36%

Zapata;Clear;78;NNE;4;71%

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