TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 04:00 AM CDT Saturday, August 4, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;77;S;12;44%
Abilene Dyess;Intermittent clouds;78;S;12;44%
Alice;Clear;73;ESE;3;93%
Alpine;Mostly cloudy;76;SSW;3;41%
Amarillo;Cloudy;70;SSE;11;81%
Angleton;Clear;75;Calm;0;93%
Arlington;Clear;77;SE;6;50%
Austin;Clear;77;Calm;0;78%
Austin Bergstrom;Clear;69;Calm;0;96%
Bay;Partly cloudy;74;Calm;0;96%
Beaumont;Mostly clear;75;NW;4;95%
Beeville;Clear;75;E;3;91%
Borger;Partly cloudy;72;S;14;70%
Bowie;Clear;69;SE;3;53%
Breckenridge;Clear;79;SSE;12;42%
Brenham;Clear;74;Calm;0;90%
Bridgeport;Clear;77;SSE;7;44%
Brownsville;Clear;78;E;5;86%
Brownwood;Partly cloudy;75;SSE;9;53%
Burnet;Clear;76;SSE;5;76%
Canadian;Clear;74;SSW;8;61%
Castroville;Partly cloudy;75;NNE;3;77%
Childress;Clear;78;SSE;9;44%
Cleburne;Clear;76;S;8;52%
College Station;Clear;75;SE;3;87%
Comanche;Clear;75;Calm;8;68%
Conroe;Clear;70;Calm;0;100%
Corpus Christi;Partly cloudy;76;SSE;3;100%
Corsicana;Clear;75;SSW;5;68%
Cotulla;Partly cloudy;76;ESE;6;84%
Dalhart;Clear;64;SSW;6;86%
Dallas Love;Mostly clear;82;SSE;10;46%
Dallas Redbird;Clear;77;SSE;7;51%
Dallas/Ft Worth;Mostly clear;74;SE;7;57%
Decatur;Clear;74;SSE;5;49%
Del Rio;Clear;79;ESE;8;68%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;79;SE;8;64%
Denton;Clear;74;SSE;8;53%
Dryden;Mostly cloudy;77;ESE;12;44%
Dumas;Clear;67;S;16;78%
Edinburg;Mostly clear;78;SE;5;87%
El Paso;Partly cloudy;78;ESE;6;57%
Ellington;Partly cloudy;79;Calm;0;88%
Falfurrias;Clear;77;Calm;0;87%
Fort Hood;Clear;78;S;8;67%
Fort Worth;Clear;78;S;9;53%
Fort Worth Alliance;Clear;79;S;9;46%
Fort Worth Nas;Clear;80;S;9;40%
Fort Worth Spinks;Clear;78;S;7;49%
Fredericksburg;Clear;73;Calm;0;68%
Gainesville;Clear;72;ESE;3;53%
Galveston;Clear;82;SSW;5;81%
Gatesville;Clear;75;Calm;0;68%
Georgetown;Clear;76;S;5;79%
Giddings;Clear;74;Calm;0;78%
Gilmer;Clear;68;Calm;0;70%
Graham;Clear;75;SE;3;51%
Granbury;Clear;77;ESE;6;49%
Grand Prairie;Clear;77;SE;6;50%
Greenville;Clear;72;Calm;0;56%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;72;NE;12;51%
Hamilton;Clear;74;S;7;69%
Harlingen;Partly cloudy;76;E;6;97%
Hearne;Clear;74;ESE;3;82%
Hebbronville;Clear;74;Calm;0;87%
Henderson;Clear;73;Calm;0;75%
Hereford;Partly cloudy;72;SSW;7;71%
Hillsboro;Clear;78;S;8;56%
Hondo;Clear;73;ENE;6;80%
Houston;Clear;78;Calm;0;85%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;79;Calm;0;90%
Houston / Dunn Helistop;Clear;79;Calm;0;83%
Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;72;Calm;0;98%
Houston Clover;Clear;76;Calm;0;97%
Houston Hooks;Clear;74;Calm;0;96%
Houston Hull;Clear;76;Calm;0;90%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;75;Calm;0;96%
Huntsville;Clear;75;Calm;0;87%
Ingleside;Cloudy;82;SSW;10;76%
Jacksonville;Clear;72;SSE;3;77%
Jasper;Clear;74;Calm;0;90%
Junction;Clear;75;S;8;68%
Kellyusa Airport;Clear;77;ESE;5;82%
Kerrville;Clear;72;ESE;3;81%
Killeen;Clear;78;S;8;67%
Killeen/Ft Hood;Clear;78;S;8;70%
Kingsville Nas;Clear;78;SSE;7;90%
La Grange;Clear;73;Calm;0;94%
Lago Vista;Partly cloudy;76;S;7;81%
Lancaster;Clear;71;Calm;0;63%
Laredo;Mostly clear;81;SE;9;66%
Llano;Clear;73;Calm;0;68%
Longview;Clear;71;S;3;73%
Lubbock;Cloudy;77;S;8;52%
Lufkin;Clear;73;ESE;3;90%
Mcallen;Clear;80;ESE;6;87%
Mcgregor;Clear;77;S;6;61%
Mckinney;Clear;73;Calm;0;61%
Mesquite;Clear;71;SE;5;61%
Midland;Cloudy;82;Calm;0;40%
Midland Airpark;Cloudy;82;Calm;0;40%
Midlothian;Clear;74;Calm;0;61%
Mineola;Clear;69;SE;1;67%
Mineral Wells;Clear;73;SSE;7;52%
Mount Pleasant;Clear;63;Calm;0;84%
Nacogdoches;Clear;73;ESE;3;87%
New Braunfels;Partly cloudy;72;Calm;0;87%
Odessa;Cloudy;80;S;9;41%
Orange;Clear;74;Calm;0;97%
Palacios;Partly cloudy;82;SSE;7;84%
Palestine;Clear;74;Calm;0;78%
Pampa;Showers;70;SW;8;81%
Pampa / Mesa Vista;Partly cloudy;70;S;9;77%
Paris;Clear;68;E;3;75%
Pecos;Partly cloudy;82;SSE;8;40%
Perryton;Cloudy;72;S;8;78%
Plainview;Cloudy;69;SSE;3;78%
Pleasanton;Clear;73;ESE;3;98%
Port Aransas;Cloudy;82;S;10;81%
Port Isabel;Clear;81;ESE;6;87%
Port Lavaca;Clear;79;Calm;0;89%
Randolph AFB;Mostly clear;74;Calm;4;88%
Robstown;Cloudy;77;S;3;90%
Rockport;Clear;81;N;5;76%
Rocksprings;Mostly clear;72;SE;12;71%
San Angelo;Clear;78;S;8;44%
San Antonio;Mostly clear;75;ESE;5;85%
San Antonio Stinson;Clear;77;E;3;76%
San Marcos;Clear;72;Calm;0;81%
Seminole;Clear;78;S;8;44%
Sherman-Denison;Mostly clear;74;SE;6;56%
Snyder;Partly cloudy;79;SSW;5;41%
Sonora;Clear;77;S;9;60%
Stephenville;Clear;74;Calm;0;55%
Sulphur Springs;Clear;71;Calm;0;62%
Sweetwater;Clear;79;SSE;10;38%
Temple;Clear;74;SSE;8;78%
Terrell;Clear;75;SSE;5;54%
Tyler;Clear;72;SE;3;64%
Uvalde;Clear;73;ENE;5;79%
Vernon;Partly cloudy;80;S;8;34%
Victoria;Partly cloudy;77;NE;4;89%
Waco;Clear;79;S;8;64%
Weslaco;Clear;78;SE;6;89%
Wharton;Clear;70;Calm;0;95%
Wichita Falls;Clear;77;SSE;8;44%
Wink;Clear;82;SSE;13;36%
Zapata;Clear;78;NNE;4;71%
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