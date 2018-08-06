TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Monday, August 6, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;78;S;12;53%

Abilene Dyess;Clear;79;S;10;50%

Alice;Partly cloudy;76;NE;5;93%

Alpine;Clear;68;SE;6;70%

Amarillo;Mostly clear;74;S;15;45%

Angleton;Clear;77;Calm;0;90%

Arlington;Clear;84;SSE;9;48%

Austin;Clear;80;N;5;76%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;76;S;3;87%

Bay;Clear;76;ENE;3;96%

Beaumont;Mostly clear;79;ESE;4;90%

Beeville;Clear;75;ENE;3;96%

Borger;Clear;80;S;13;33%

Bowie;Clear;82;SSE;6;52%

Breckenridge;Clear;82;SSE;7;44%

Brenham;Clear;78;Calm;0;85%

Bridgeport;Partly cloudy;85;S;9;44%

Brownsville;Clear;80;ENE;3;93%

Brownwood;Mostly cloudy;78;SSE;9;52%

Burnet;Clear;78;S;3;70%

Canadian;Clear;82;S;16;35%

Castroville;Clear;77;ESE;3;73%

Childress;Clear;81;S;13;43%

Cleburne;Clear;82;S;12;57%

College Station;Clear;78;SSE;5;84%

Comanche;Clear;80;Calm;9;56%

Conroe;Clear;75;Calm;0;100%

Corpus Christi;Mostly cloudy;77;Calm;0;100%

Corsicana;Clear;79;S;6;73%

Cotulla;Clear;76;ESE;7;93%

Dalhart;Clear;77;SSW;16;34%

Dallas Love;Clear;86;S;10;54%

Dallas Redbird;Clear;85;S;8;54%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;84;S;15;52%

Decatur;Clear;84;SSE;10;47%

Del Rio;Clear;76;ESE;6;71%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;76;SE;10;68%

Denton;Clear;84;S;14;48%

Dryden;Clear;76;ESE;15;59%

Dumas;Clear;76;S;13;35%

Edinburg;Intermittent clouds;79;ESE;3;90%

El Paso;Partly cloudy;82;ESE;11;31%

Ellington;Partly cloudy;81;SSE;3;82%

Falfurrias;Clear;77;NE;5;90%

Fort Hood;Clear;80;SSE;9;63%

Fort Worth;Clear;82;S;14;57%

Fort Worth Alliance;Mostly clear;84;S;10;50%

Fort Worth Nas;Clear;87;S;14;41%

Fort Worth Spinks;Clear;83;SSE;9;51%

Fredericksburg;Clear;75;Calm;0;70%

Gainesville;Clear;82;SSE;10;50%

Galveston;Partly cloudy;83;SE;9;82%

Gatesville;Clear;79;Calm;0;64%

Georgetown;Clear;81;SSE;7;68%

Giddings;Clear;75;Calm;0;81%

Gilmer;Clear;79;S;5;69%

Graham;Clear;82;SE;6;51%

Granbury;Clear;85;SSE;10;48%

Grand Prairie;Clear;84;SSE;9;48%

Greenville;Clear;84;S;9;57%

Guadalupe Pass;Clear;67;NE;26;67%

Hamilton;Clear;79;S;7;59%

Harlingen;Clear;78;ESE;3;96%

Hearne;Clear;77;ESE;3;77%

Hebbronville;Clear;75;Calm;0;91%

Henderson;Clear;77;SSE;5;78%

Hereford;Clear;76;SSW;13;39%

Hillsboro;Clear;83;SSE;9;59%

Hondo;Clear;78;ESE;7;78%

Houston;Clear;81;Calm;0;78%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;80;Calm;0;90%

Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;78%

Houston / Southwest Airport;Clear;74;SSE;4;98%

Houston Clover;Clear;77;N;3;96%

Houston Hooks;Clear;78;Calm;0;92%

Houston Hull;Clear;82;ENE;3;81%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;79;ESE;6;93%

Huntsville;Clear;79;SSE;5;81%

Ingleside;Partly cloudy;82;ESE;6;78%

Jacksonville;Clear;78;S;6;79%

Jasper;Clear;76;Calm;0;94%

Junction;Clear;76;S;3;73%

Kellyusa Airport;Partly cloudy;81;SE;6;73%

Kerrville;Clear;73;Calm;0;84%

Killeen;Clear;80;SSE;9;63%

Killeen/Ft Hood;Clear;80;SSE;7;68%

Kingsville Nas;Cloudy;78;ENE;3;92%

La Grange;Clear;75;Calm;0;92%

Lago Vista;Clear;79;SSE;6;75%

Lancaster;Clear;81;S;6;63%

Laredo;Mostly clear;82;ESE;12;63%

Llano;Clear;79;Calm;0;64%

Longview;Clear;79;S;6;73%

Lubbock;Mostly clear;75;S;15;47%

Lufkin;Clear;75;ESE;5;93%

Mcallen;Clear;81;E;6;90%

Mcgregor;Clear;81;SSE;9;62%

Mckinney;Clear;83;S;9;60%

Mesquite;Clear;80;S;6;63%

Midland;Clear;78;SSE;12;54%

Midland Airpark;Clear;78;SSE;12;54%

Midlothian;Clear;81;SSE;5;62%

Mineola;Clear;77;S;7;76%

Mineral Wells;Clear;82;SSE;8;50%

Mount Pleasant;Clear;79;S;7;63%

Nacogdoches;Clear;77;ESE;5;87%

New Braunfels;Clear;73;Calm;0;84%

Odessa;Clear;75;S;14;54%

Orange;Clear;76;E;8;95%

Palacios;Clear;80;E;7;87%

Palestine;Clear;77;ESE;3;81%

Pampa;Clear;77;S;13;37%

Pampa / Mesa Vista;Clear;79;S;13;31%

Paris;Clear;79;S;7;68%

Pecos;Clear;76;ESE;17;54%

Perryton;Clear;80;S;14;36%

Plainview;Clear;71;S;10;44%

Pleasanton;Clear;77;Calm;0;85%

Port Aransas;Intermittent clouds;83;E;8;81%

Port Isabel;Partly cloudy;82;ESE;5;88%

Port Lavaca;Clear;82;SE;6;81%

Randolph AFB;Partly cloudy;77;ESE;3;83%

Robstown;Clear;78;Calm;0;93%

Rockport;Partly cloudy;82;ESE;9;71%

Rocksprings;Clear;72;SE;5;83%

San Angelo;Clear;76;S;8;61%

San Antonio;Intermittent clouds;78;SE;5;81%

San Antonio Stinson;Partly cloudy;80;E;5;73%

San Marcos;Clear;76;S;3;76%

Seminole;Clear;74;SSE;8;56%

Sherman-Denison;Clear;81;S;10;58%

Snyder;Clear;78;S;10;52%

Sonora;Clear;75;SSE;6;68%

Stephenville;Clear;80;Calm;0;54%

Sulphur Springs;Clear;83;Calm;0;58%

Sweetwater;Clear;79;S;14;49%

Temple;Clear;80;SSE;10;71%

Terrell;Clear;82;S;8;62%

Tyler;Clear;80;S;7;73%

Uvalde;Clear;72;ENE;5;87%

Vernon;Clear;86;S;13;37%

Victoria;Partly cloudy;79;E;5;91%

Waco;Clear;82;S;10;62%

Weslaco;Intermittent clouds;78;ESE;3;92%

Wharton;Clear;75;Calm;0;87%

Wichita Falls;Clear;85;SSE;13;45%

Wink;Clear;75;SE;15;53%

Zapata;Partly cloudy;79;E;4;76%

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