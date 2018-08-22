TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Wednesday, August 22, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;78;SE;9;63%

Abilene Dyess;Clear;81;ESE;9;57%

Alice;Clear;74;SSE;5;100%

Alpine;Clear;71;Calm;0;56%

Amarillo;Cloudy;70;N;12;76%

Angleton;Clear;77;Calm;0;93%

Arlington;Clear;77;NNE;5;62%

Austin;Clear;85;SSE;6;56%

Austin Bergstrom;Intermittent clouds;80;S;5;71%

Bay;Clear;78;Calm;0;97%

Beaumont;Mostly cloudy;75;ENE;3;95%

Beeville;Clear;77;S;6;91%

Borger;Cloudy;72;NNE;9;70%

Bowie;Clear;70;Calm;0;83%

Breckenridge;Cloudy;77;SE;6;56%

Brenham;Cloudy;79;Calm;0;92%

Bridgeport;Mostly clear;71;E;3;77%

Brownsville;Clear;81;S;8;90%

Brownwood;Partly cloudy;78;SE;7;59%

Burnet;Clear;81;ENE;3;66%

Canadian;Cloudy;70;NNE;3;82%

Castroville;Clear;80;Calm;0;64%

Childress;Clear;73;ESE;9;70%

Cleburne;Partly cloudy;75;ENE;8;68%

College Station;Clear;79;Calm;0;84%

Comanche;Clear;76;Calm;6;68%

Conroe;Clear;76;Calm;0;100%

Corpus Christi;Partly cloudy;77;S;6;100%

Corsicana;Clear;74;NE;5;73%

Cotulla;Clear;80;SE;6;76%

Dalhart;Mostly cloudy;63;E;15;90%

Dallas Love;Mostly clear;77;ENE;8;68%

Dallas Redbird;Clear;77;ENE;3;63%

Dallas/Ft Worth;Intermittent clouds;75;NE;9;70%

Decatur;Clear;72;Calm;0;75%

Del Rio;Clear;84;E;7;60%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;84;SE;9;59%

Denton;Clear;70;NNE;5;83%

Dryden;Clear;77;NNE;8;59%

Dumas;Cloudy;65;NE;13;87%

Edinburg;Mostly cloudy;81;SE;8;86%

El Paso;Cloudy;76;NNE;11;57%

Ellington;Intermittent clouds;82;SSW;6;88%

Falfurrias;Clear;79;S;7;88%

Fort Hood;Clear;82;E;6;58%

Fort Worth;Clear;78;NE;7;63%

Fort Worth Alliance;Mostly clear;77;NNE;6;68%

Fort Worth Nas;Clear;80;ENE;6;51%

Fort Worth Spinks;Clear;73;Calm;0;72%

Fredericksburg;Clear;80;Calm;0;61%

Gainesville;Clear;69;NNE;3;88%

Galveston;Mostly cloudy;84;WSW;6;87%

Gatesville;Clear;77;Calm;0;69%

Georgetown;Cloudy;80;SE;3;78%

Giddings;Intermittent clouds;78;SW;3;80%

Gilmer;Clear;71;NNW;3;79%

Graham;Clear;72;Calm;0;73%

Granbury;Clear;75;SSE;3;69%

Grand Prairie;Clear;77;NNE;5;62%

Greenville;Clear;73;Calm;0;77%

Guadalupe Pass;Clear;71;NE;22;52%

Hamilton;Clear;77;SE;3;63%

Harlingen;Clear;80;S;9;93%

Hearne;Cloudy;76;Calm;0;87%

Hebbronville;Clear;77;Calm;0;83%

Henderson;Clear;68;Calm;0;80%

Hereford;Cloudy;71;NE;12;74%

Hillsboro;Clear;77;ENE;9;64%

Hondo;Clear;80;Calm;0;73%

Houston;Mostly cloudy;84;N;6;78%

Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;83;WSW;8;93%

Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;84;N;6;78%

Houston / Southwest Airport;Partly cloudy w/ t-storm;80;Calm;0;91%

Houston Clover;Partly cloudy;81;Calm;0;93%

Houston Hooks;Clear;83;SW;9;82%

Houston Hull;Cloudy;82;WSW;5;87%

Houston Intercontinental;Cloudy;81;SW;7;81%

Huntsville;Clear;75;S;5;90%

Ingleside;Clear;82;S;5;86%

Jacksonville;Mostly clear;72;NNE;3;73%

Jasper;Clear;72;Calm;0;96%

Junction;Clear;80;Calm;0;63%

Kellyusa Airport;Clear;80;SSE;6;71%

Kerrville;Clear;78;Calm;0;75%

Killeen;Clear;82;E;6;58%

Killeen/Ft Hood;Partly cloudy;81;ENE;5;66%

Kingsville Nas;Clear;77;S;5;90%

La Grange;Clear;81;Calm;0;80%

Lago Vista;Partly cloudy;82;SSE;5;65%

Lancaster;Clear;73;NNE;3;74%

Laredo;Mostly clear;85;SSE;13;66%

Llano;Clear;81;Calm;0;73%

Longview;Cloudy;73;Calm;1;74%

Lubbock;Cloudy;75;NE;9;64%

Lufkin;Clear;71;Calm;0;100%

Mcallen;Clear;83;SSE;8;85%

Mcgregor;Partly cloudy;79;SSW;3;61%

Mckinney;Clear;72;NNE;3;83%

Mesquite;Clear;72;Calm;0;77%

Midland;Cloudy;80;ESE;3;51%

Midland Airpark;Cloudy;80;ESE;3;51%

Midlothian;Clear;74;NE;5;72%

Mineola;Intermittent clouds;69;Calm;1;81%

Mineral Wells;Clear;74;E;3;68%

Mount Pleasant;Cloudy;69;N;3;85%

Nacogdoches;Mostly cloudy;67;NW;3;86%

New Braunfels;Clear;76;ENE;3;79%

Odessa;Clear;76;SE;6;55%

Orange;Clear;75;Calm;0;100%

Palacios;Clear;84;S;7;84%

Palestine;Clear;77;NNE;6;57%

Pampa;Cloudy;73;E;6;70%

Pampa / Mesa Vista;Cloudy;72;E;13;64%

Paris;Cloudy;70;NNE;7;87%

Pecos;Clear;74;E;7;45%

Perryton;Cloudy;66;ENE;10;90%

Plainview;Clear;69;ESE;7;75%

Pleasanton;Clear;78;Calm;0;73%

Port Aransas;Showers;83;S;7;86%

Port Isabel;Mostly cloudy;82;SSE;9;86%

Port Lavaca;Clear;81;S;7;87%

Randolph AFB;Clear;80;S;6;69%

Robstown;Clear;78;S;5;91%

Rockport;Clear;82;S;6;84%

Rocksprings;Mostly clear;76;SE;7;75%

San Angelo;Clear;77;Calm;0;61%

San Antonio;Mostly clear;80;E;7;71%

San Antonio Stinson;Clear;79;SSE;3;71%

San Marcos;Cloudy;79;E;3;66%

Seminole;Cloudy;74;SSE;8;64%

Sherman-Denison;Intermittent clouds;71;N;3;87%

Snyder;Mostly cloudy;80;E;7;61%

Sonora;Clear;75;Calm;0;64%

Stephenville;Partly cloudy;76;Calm;0;59%

Sulphur Springs;Cloudy;72;Calm;0;77%

Sweetwater;Clear;80;ESE;9;61%

Temple;Clear;77;ENE;6;76%

Terrell;Clear;71;NNE;7;80%

Tyler;Mostly clear;73;N;1;70%

Uvalde;Clear;79;ESE;3;76%

Vernon;Mostly cloudy;76;ESE;8;66%

Victoria;Intermittent clouds;80;SSW;6;90%

Waco;Partly cloudy;76;Calm;0;66%

Weslaco;Mostly cloudy;81;SE;8;87%

Wharton;Intermittent clouds;78;Calm;0;88%

Wichita Falls;Clear;73;E;6;73%

Wink;Clear;74;ESE;6;53%

Zapata;Mostly cloudy;81;ESE;8;70%

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