TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Wednesday, August 22, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;78;SE;9;63%
Abilene Dyess;Clear;81;ESE;9;57%
Alice;Clear;74;SSE;5;100%
Alpine;Clear;71;Calm;0;56%
Amarillo;Cloudy;70;N;12;76%
Angleton;Clear;77;Calm;0;93%
Arlington;Clear;77;NNE;5;62%
Austin;Clear;85;SSE;6;56%
Austin Bergstrom;Intermittent clouds;80;S;5;71%
Bay;Clear;78;Calm;0;97%
Beaumont;Mostly cloudy;75;ENE;3;95%
Beeville;Clear;77;S;6;91%
Borger;Cloudy;72;NNE;9;70%
Bowie;Clear;70;Calm;0;83%
Breckenridge;Cloudy;77;SE;6;56%
Brenham;Cloudy;79;Calm;0;92%
Bridgeport;Mostly clear;71;E;3;77%
Brownsville;Clear;81;S;8;90%
Brownwood;Partly cloudy;78;SE;7;59%
Burnet;Clear;81;ENE;3;66%
Canadian;Cloudy;70;NNE;3;82%
Castroville;Clear;80;Calm;0;64%
Childress;Clear;73;ESE;9;70%
Cleburne;Partly cloudy;75;ENE;8;68%
College Station;Clear;79;Calm;0;84%
Comanche;Clear;76;Calm;6;68%
Conroe;Clear;76;Calm;0;100%
Corpus Christi;Partly cloudy;77;S;6;100%
Corsicana;Clear;74;NE;5;73%
Cotulla;Clear;80;SE;6;76%
Dalhart;Mostly cloudy;63;E;15;90%
Dallas Love;Mostly clear;77;ENE;8;68%
Dallas Redbird;Clear;77;ENE;3;63%
Dallas/Ft Worth;Intermittent clouds;75;NE;9;70%
Decatur;Clear;72;Calm;0;75%
Del Rio;Clear;84;E;7;60%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;84;SE;9;59%
Denton;Clear;70;NNE;5;83%
Dryden;Clear;77;NNE;8;59%
Dumas;Cloudy;65;NE;13;87%
Edinburg;Mostly cloudy;81;SE;8;86%
El Paso;Cloudy;76;NNE;11;57%
Ellington;Intermittent clouds;82;SSW;6;88%
Falfurrias;Clear;79;S;7;88%
Fort Hood;Clear;82;E;6;58%
Fort Worth;Clear;78;NE;7;63%
Fort Worth Alliance;Mostly clear;77;NNE;6;68%
Fort Worth Nas;Clear;80;ENE;6;51%
Fort Worth Spinks;Clear;73;Calm;0;72%
Fredericksburg;Clear;80;Calm;0;61%
Gainesville;Clear;69;NNE;3;88%
Galveston;Mostly cloudy;84;WSW;6;87%
Gatesville;Clear;77;Calm;0;69%
Georgetown;Cloudy;80;SE;3;78%
Giddings;Intermittent clouds;78;SW;3;80%
Gilmer;Clear;71;NNW;3;79%
Graham;Clear;72;Calm;0;73%
Granbury;Clear;75;SSE;3;69%
Grand Prairie;Clear;77;NNE;5;62%
Greenville;Clear;73;Calm;0;77%
Guadalupe Pass;Clear;71;NE;22;52%
Hamilton;Clear;77;SE;3;63%
Harlingen;Clear;80;S;9;93%
Hearne;Cloudy;76;Calm;0;87%
Hebbronville;Clear;77;Calm;0;83%
Henderson;Clear;68;Calm;0;80%
Hereford;Cloudy;71;NE;12;74%
Hillsboro;Clear;77;ENE;9;64%
Hondo;Clear;80;Calm;0;73%
Houston;Mostly cloudy;84;N;6;78%
Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;83;WSW;8;93%
Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;84;N;6;78%
Houston / Southwest Airport;Partly cloudy w/ t-storm;80;Calm;0;91%
Houston Clover;Partly cloudy;81;Calm;0;93%
Houston Hooks;Clear;83;SW;9;82%
Houston Hull;Cloudy;82;WSW;5;87%
Houston Intercontinental;Cloudy;81;SW;7;81%
Huntsville;Clear;75;S;5;90%
Ingleside;Clear;82;S;5;86%
Jacksonville;Mostly clear;72;NNE;3;73%
Jasper;Clear;72;Calm;0;96%
Junction;Clear;80;Calm;0;63%
Kellyusa Airport;Clear;80;SSE;6;71%
Kerrville;Clear;78;Calm;0;75%
Killeen;Clear;82;E;6;58%
Killeen/Ft Hood;Partly cloudy;81;ENE;5;66%
Kingsville Nas;Clear;77;S;5;90%
La Grange;Clear;81;Calm;0;80%
Lago Vista;Partly cloudy;82;SSE;5;65%
Lancaster;Clear;73;NNE;3;74%
Laredo;Mostly clear;85;SSE;13;66%
Llano;Clear;81;Calm;0;73%
Longview;Cloudy;73;Calm;1;74%
Lubbock;Cloudy;75;NE;9;64%
Lufkin;Clear;71;Calm;0;100%
Mcallen;Clear;83;SSE;8;85%
Mcgregor;Partly cloudy;79;SSW;3;61%
Mckinney;Clear;72;NNE;3;83%
Mesquite;Clear;72;Calm;0;77%
Midland;Cloudy;80;ESE;3;51%
Midland Airpark;Cloudy;80;ESE;3;51%
Midlothian;Clear;74;NE;5;72%
Mineola;Intermittent clouds;69;Calm;1;81%
Mineral Wells;Clear;74;E;3;68%
Mount Pleasant;Cloudy;69;N;3;85%
Nacogdoches;Mostly cloudy;67;NW;3;86%
New Braunfels;Clear;76;ENE;3;79%
Odessa;Clear;76;SE;6;55%
Orange;Clear;75;Calm;0;100%
Palacios;Clear;84;S;7;84%
Palestine;Clear;77;NNE;6;57%
Pampa;Cloudy;73;E;6;70%
Pampa / Mesa Vista;Cloudy;72;E;13;64%
Paris;Cloudy;70;NNE;7;87%
Pecos;Clear;74;E;7;45%
Perryton;Cloudy;66;ENE;10;90%
Plainview;Clear;69;ESE;7;75%
Pleasanton;Clear;78;Calm;0;73%
Port Aransas;Showers;83;S;7;86%
Port Isabel;Mostly cloudy;82;SSE;9;86%
Port Lavaca;Clear;81;S;7;87%
Randolph AFB;Clear;80;S;6;69%
Robstown;Clear;78;S;5;91%
Rockport;Clear;82;S;6;84%
Rocksprings;Mostly clear;76;SE;7;75%
San Angelo;Clear;77;Calm;0;61%
San Antonio;Mostly clear;80;E;7;71%
San Antonio Stinson;Clear;79;SSE;3;71%
San Marcos;Cloudy;79;E;3;66%
Seminole;Cloudy;74;SSE;8;64%
Sherman-Denison;Intermittent clouds;71;N;3;87%
Snyder;Mostly cloudy;80;E;7;61%
Sonora;Clear;75;Calm;0;64%
Stephenville;Partly cloudy;76;Calm;0;59%
Sulphur Springs;Cloudy;72;Calm;0;77%
Sweetwater;Clear;80;ESE;9;61%
Temple;Clear;77;ENE;6;76%
Terrell;Clear;71;NNE;7;80%
Tyler;Mostly clear;73;N;1;70%
Uvalde;Clear;79;ESE;3;76%
Vernon;Mostly cloudy;76;ESE;8;66%
Victoria;Intermittent clouds;80;SSW;6;90%
Waco;Partly cloudy;76;Calm;0;66%
Weslaco;Mostly cloudy;81;SE;8;87%
Wharton;Intermittent clouds;78;Calm;0;88%
Wichita Falls;Clear;73;E;6;73%
Wink;Clear;74;ESE;6;53%
Zapata;Mostly cloudy;81;ESE;8;70%
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