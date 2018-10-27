TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Saturday, October 27, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;59;SSE;10;71%

Abilene Dyess;Clear;56;SSE;6;74%

Alice;Clear;63;N;2;95%

Alpine;Clear;53;SW;4;79%

Amarillo;Clear;54;SW;4;74%

Angleton;Clear;60;Calm;0;96%

Arlington;Clear;60;S;5;78%

Austin;Clear;60;Calm;0;83%

Austin Bergstrom;Clear;57;W;5;93%

Bay;Clear;61;Calm;0;100%

Beaumont;Clear;59;N;3;89%

Beeville;Clear;61;Calm;0;99%

Borger;Clear;60;Calm;0;49%

Bowie;Clear;56;Calm;0;88%

Breckenridge;Clear;60;S;6;70%

Brenham;Clear;57;Calm;0;94%

Bridgeport;Clear;53;Calm;0;100%

Brownsville;Clear;69;NNW;6;92%

Brownwood;Mostly clear;53;Calm;0;100%

Burnet;Clear;57;Calm;0;80%

Canadian;Clear;48;Calm;0;89%

Castroville;Clear;61;Calm;0;98%

Childress;Clear;61;WSW;9;59%

Cleburne;Clear;59;S;7;87%

College Station;Clear;58;Calm;0;93%

Comanche;Clear;60;Calm;3;72%

Conroe;Clear;52;Calm;0;100%

Corpus Christi;Mostly clear;64;SW;3;93%

Corsicana;Clear;56;Calm;2;89%

Cotulla;Clear;62;Calm;0;100%

Dalhart;Clear;55;NNE;6;52%

Dallas Love;Clear;61;Calm;0;77%

Dallas Redbird;Clear;59;S;5;77%

Dallas/Ft Worth;Clear;59;SSW;7;80%

Decatur;Clear;64;SSW;3;63%

Del Rio;Clear;65;Calm;0;93%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;64;SSE;3;92%

Denton;Clear;58;S;3;80%

Dryden;Clear;56;S;4;81%

Dumas;Clear;52;NE;5;59%

Edinburg;Clear;67;E;3;94%

El Paso;Clear;60;N;2;61%

Ellington;Partly cloudy;60;Calm;1;89%

Falfurrias;Clear;65;Calm;0;80%

Fort Hood;Clear;63;Calm;0;70%

Fort Worth;Clear;59;S;3;80%

Fort Worth Alliance;Clear;62;S;5;69%

Fort Worth Nas;Clear;60;Calm;0;74%

Fort Worth Spinks;Clear;56;S;1;91%

Fredericksburg;Clear;54;N;0;87%

Gainesville;Clear;55;Calm;0;89%

Galveston;Clear;67;NNW;5;81%

Gatesville;Clear;57;Calm;0;82%

Georgetown;Clear;57;Calm;0;86%

Giddings;Clear;53;Calm;0;93%

Gilmer;Clear;51;Calm;0;97%

Graham;Clear;54;Calm;0;97%

Granbury;Clear;58;Calm;1;87%

Grand Prairie;Clear;60;S;5;78%

Greenville;Clear;57;Calm;1;88%

Guadalupe Pass;Clear;54;NNE;8;74%

Hamilton;Clear;57;SW;6;82%

Harlingen;Clear;64;Calm;0;89%

Hearne;Clear;54;Calm;0;97%

Hebbronville;Clear;64;Calm;1;87%

Henderson;Clear;50;Calm;1;98%

Hereford;Clear;51;WSW;6;89%

Hillsboro;Clear;57;SSE;3;94%

Hondo;Clear;62;NNW;5;89%

Houston;Clear;66;Calm;0;67%

Houston (Hobby Airport);Clear;63;Calm;0;77%

Houston / Dunn Helistop;Clear;66;Calm;0;67%

Houston / Southwest Airport;Clear;57;Calm;0;99%

Houston Clover;Clear;60;Calm;0;96%

Houston Hooks;Clear;58;Calm;1;93%

Houston Hull;Clear;59;Calm;0;93%

Houston Intercontinental;Clear;58;Calm;0;100%

Huntsville;Clear;58;Calm;0;83%

Ingleside;Clear;65;WSW;5;92%

Jacksonville;Clear;55;SSW;1;86%

Jasper;Mostly clear;47;Calm;0;99%

Junction;Clear;57;W;3;83%

Kellyusa Airport;Clear;61;Calm;0;96%

Kerrville;Clear;52;NW;3;89%

Killeen;Clear;63;Calm;0;70%

Killeen/Ft Hood;Clear;61;Calm;0;78%

Kingsville Nas;Clear;63;SSW;5;90%

La Grange;Clear;57;Calm;0;100%

Lago Vista;Clear;65;S;3;74%

Lancaster;Clear;54;Calm;0;92%

Laredo;Clear;68;ESE;7;85%

Llano;Clear;55;Calm;0;92%

Longview;Clear;55;Calm;1;85%

Lubbock;Clear;58;W;7;64%

Lufkin;Clear;53;Calm;0;96%

Mcallen;Clear;70;ESE;5;87%

Mcgregor;Clear;58;SW;3;93%

Mckinney;Clear;55;Calm;0;92%

Mesquite;Clear;54;Calm;0;96%

Midland;Clear;62;SSW;6;65%

Midland Airpark;Clear;62;SSW;6;65%

Midlothian;Clear;57;SSW;3;87%

Mineola;Clear;53;Calm;1;92%

Mineral Wells;Clear;58;Calm;0;83%

Mount Pleasant;Clear;51;Calm;0;94%

Nacogdoches;Clear;51;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;58;NW;5;90%

Odessa;Clear;62;SSW;3;55%

Orange;Clear;59;WNW;2;96%

Palacios;Mostly clear;64;NNW;3;100%

Palestine;Clear;51;Calm;0;100%

Pampa;Clear;57;E;7;54%

Pampa / Mesa Vista;Clear;50;Calm;0;71%

Paris;Clear;51;SSW;3;96%

Pecos;Clear;57;S;4;85%

Perryton;Clear;51;Calm;0;73%

Plainview;Clear;51;W;3;83%

Pleasanton;Clear;61;Calm;0;97%

Port Aransas;Clear;70;W;4;85%

Port Isabel;Clear;70;NW;3;84%

Port Lavaca;Clear;66;W;3;93%

Randolph AFB;Clear;59;Calm;0;88%

Robstown;Clear;64;SW;3;92%

Rockport;Clear;64;SSW;3;93%

Rocksprings;Clear;60;S;4;99%

San Angelo;Clear;60;S;7;74%

San Antonio;Clear;62;Calm;1;84%

San Antonio Stinson;Clear;64;Calm;0;83%

San Marcos;Clear;57;Calm;1;93%

Seminole;Clear;56;WSW;8;73%

Sherman-Denison;Clear;56;SSE;3;85%

Snyder;Clear;61;S;7;67%

Sonora;Clear;55;Calm;0;93%

Stephenville;Clear;55;Calm;0;88%

Sulphur Springs;Clear;54;SW;3;92%

Sweetwater;Clear;62;S;9;69%

Temple;Clear;59;S;5;89%

Terrell;Clear;54;Calm;0;89%

Tyler;Clear;55;SSW;2;86%

Uvalde;Clear;61;Calm;0;96%

Vernon;Clear;61;SW;6;80%

Victoria;Clear;62;NNW;3;98%

Waco;Clear;56;SSW;6;93%

Weslaco;Clear;67;ENE;2;87%

Wharton;Clear;58;Calm;0;93%

Wichita Falls;Clear;62;SSE;5;72%

Wink;Clear;58;SSE;7;77%

Zapata;Clear;66;Calm;0;94%

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