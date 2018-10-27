TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 04:00 AM CDT Saturday, October 27, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;59;S;8;71%
Abilene Dyess;Clear;59;SSW;3;62%
Alice;Clear;60;NNE;4;97%
Alpine;Clear;51;SW;7;82%
Amarillo;Clear;49;NE;5;77%
Angleton;Clear;55;Calm;0;100%
Arlington;Clear;56;Calm;0;87%
Austin;Clear;57;Calm;0;89%
Austin Bergstrom;Clear;57;WSW;5;93%
Bay;Mostly cloudy;56;Calm;0;100%
Beaumont;Clear;56;Calm;1;91%
Beeville;Clear;61;W;3;94%
Borger;Clear;52;SW;7;67%
Bowie;Clear;52;Calm;0;96%
Breckenridge;Partly cloudy;60;S;5;69%
Brenham;Clear;53;Calm;0;100%
Bridgeport;Clear;54;Calm;0;89%
Brownsville;Clear;66;Calm;0;96%
Brownwood;Partly cloudy;51;Calm;0;100%
Burnet;Clear;54;Calm;0;86%
Canadian;Clear;44;Calm;0;93%
Castroville;Clear;57;Calm;0;98%
Childress;Clear;53;NW;3;79%
Cleburne;Clear;55;SSW;3;93%
College Station;Clear;55;Calm;0;92%
Comanche;Clear;59;Calm;3;73%
Conroe;Clear;49;Calm;0;100%
Corpus Christi;Clear;60;WNW;6;96%
Corsicana;Clear;55;Calm;2;89%
Cotulla;Mostly cloudy;59;NNE;3;100%
Dalhart;Clear;43;WNW;8;76%
Dallas Love;Mostly cloudy;55;Calm;0;89%
Dallas Redbird;Clear;57;SSE;3;83%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;54;SSW;3;92%
Decatur;Clear;60;Calm;0;69%
Del Rio;Clear;61;ENE;7;100%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;58;E;3;96%
Denton;Mostly clear;56;SSE;3;83%
Dryden;Clear;55;Calm;0;100%
Dumas;Clear;46;SSW;7;71%
Edinburg;Clear;62;Calm;1;95%
El Paso;Clear;55;N;2;69%
Ellington;Clear;59;Calm;0;87%
Falfurrias;Clear;60;Calm;0;91%
Fort Hood;Clear;59;Calm;0;77%
Fort Worth;Clear;59;SW;3;77%
Fort Worth Alliance;Mostly clear;58;SW;9;77%
Fort Worth Nas;Clear;58;Calm;0;77%
Fort Worth Spinks;Clear;56;N;3;88%
Fredericksburg;Clear;50;Calm;0;92%
Gainesville;Partly cloudy;52;Calm;0;94%
Galveston;Clear;64;Calm;0;86%
Gatesville;Clear;54;Calm;0;93%
Georgetown;Clear;56;SW;5;93%
Giddings;Clear;51;Calm;0;96%
Gilmer;Clear;48;Calm;0;98%
Graham;Clear;55;Calm;0;88%
Granbury;Clear;56;Calm;1;90%
Grand Prairie;Mostly clear;56;Calm;0;87%
Greenville;Clear;54;Calm;0;93%
Guadalupe Pass;Clear;52;ESE;7;60%
Hamilton;Mostly clear;58;SW;9;78%
Harlingen;Mostly clear;60;Calm;0;96%
Hearne;Clear;50;Calm;0;99%
Hebbronville;Clear;59;Calm;1;93%
Henderson;Clear;47;Calm;1;97%
Hereford;Clear;45;WNW;6;90%
Hillsboro;Clear;55;Calm;0;100%
Hondo;Clear;57;N;5;93%
Houston;Clear;64;W;7;67%
Houston (Hobby Airport);Clear;57;SW;3;93%
Houston / Dunn Helistop;Clear;64;W;7;67%
Houston / Southwest Airport;Clear;54;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;57;Calm;0;96%
Houston Hooks;Clear;53;Calm;1;95%
Houston Hull;Clear;55;Calm;0;96%
Houston Intercontinental;Mostly clear;55;Calm;0;100%
Huntsville;Clear;54;S;3;89%
Ingleside;Clear;62;NW;3;94%
Jacksonville;Clear;54;WSW;2;83%
Jasper;Clear;44;Calm;0;100%
Junction;Clear;52;Calm;0;92%
Kellyusa Airport;Clear;56;N;5;94%
Kerrville;Clear;51;Calm;0;91%
Killeen;Clear;59;Calm;0;77%
Killeen/Ft Hood;Clear;59;SW;3;82%
Kingsville Nas;Clear;60;Calm;0;92%
La Grange;Clear;56;Calm;0;100%
Lago Vista;Clear;61;WSW;8;82%
Lancaster;Clear;52;Calm;0;94%
Laredo;Clear;63;S;6;93%
Llano;Clear;50;Calm;0;93%
Longview;Clear;51;Calm;1;93%
Lubbock;Clear;49;WNW;6;84%
Lufkin;Clear;50;Calm;0;96%
Mcallen;Clear;66;W;5;93%
Mcgregor;Clear;56;SW;6;93%
Mckinney;Mostly clear;53;Calm;0;96%
Mesquite;Mostly cloudy;53;Calm;0;97%
Midland;Clear;60;SW;6;79%
Midland Airpark;Clear;60;SW;6;79%
Midlothian;Clear;58;SSW;5;83%
Mineola;Mostly clear;51;Calm;1;89%
Mineral Wells;Clear;52;Calm;0;92%
Mount Pleasant;Clear;47;Calm;0;94%
Nacogdoches;Clear;47;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;54;WNW;3;92%
Odessa;Clear;57;SSW;5;74%
Orange;Clear;54;Calm;0;100%
Palacios;Fog;62;WSW;3;100%
Palestine;Mostly clear;50;Calm;0;100%
Pampa;Clear;54;SSE;3;57%
Pampa / Mesa Vista;Clear;45;W;3;87%
Paris;Clear;51;Calm;0;96%
Pecos;Clear;52;SSW;3;89%
Perryton;Clear;46;W;8;83%
Plainview;Clear;46;WNW;3;85%
Pleasanton;Partly cloudy;57;Calm;0;98%
Port Aransas;Clear;67;WNW;3;90%
Port Isabel;Mostly clear;67;NNW;2;94%
Port Lavaca;Clear;63;Calm;0;93%
Randolph AFB;Mostly clear;55;NW;5;92%
Robstown;Clear;60;NW;3;94%
Rockport;Clear;62;W;6;96%
Rocksprings;Clear;56;N;4;100%
San Angelo;Clear;53;WSW;5;85%
San Antonio;Clear;61;NW;3;79%
San Antonio Stinson;Clear;60;Calm;0;86%
San Marcos;Clear;53;NE;3;96%
Seminole;Clear;50;W;7;87%
Sherman-Denison;Partly cloudy;55;SSE;2;88%
Snyder;Clear;54;S;3;89%
Sonora;Clear;52;Calm;0;93%
Stephenville;Clear;56;Calm;0;78%
Sulphur Springs;Partly cloudy;54;Calm;0;96%
Sweetwater;Clear;61;SSW;10;67%
Temple;Clear;54;S;5;96%
Terrell;Mostly cloudy;53;Calm;0;85%
Tyler;Clear;54;Calm;1;83%
Uvalde;Clear;56;Calm;0;99%
Vernon;Clear;56;Calm;0;88%
Victoria;Clear;59;WSW;2;96%
Waco;Clear;54;SSW;5;92%
Weslaco;Clear;60;Calm;0;95%
Wharton;Clear;54;Calm;0;96%
Wichita Falls;Clear;55;N;3;88%
Wink;Clear;50;NNE;7;92%
Zapata;Partly cloudy;62;Calm;0;98%
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