TX Current Conditions as of 04:00 AM CDT Saturday, October 27, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;59;S;8;71%

Abilene Dyess;Clear;59;SSW;3;62%

Alice;Clear;60;NNE;4;97%

Alpine;Clear;51;SW;7;82%

Amarillo;Clear;49;NE;5;77%

Angleton;Clear;55;Calm;0;100%

Arlington;Clear;56;Calm;0;87%

Austin;Clear;57;Calm;0;89%

Austin Bergstrom;Clear;57;WSW;5;93%

Bay;Mostly cloudy;56;Calm;0;100%

Beaumont;Clear;56;Calm;1;91%

Beeville;Clear;61;W;3;94%

Borger;Clear;52;SW;7;67%

Bowie;Clear;52;Calm;0;96%

Breckenridge;Partly cloudy;60;S;5;69%

Brenham;Clear;53;Calm;0;100%

Bridgeport;Clear;54;Calm;0;89%

Brownsville;Clear;66;Calm;0;96%

Brownwood;Partly cloudy;51;Calm;0;100%

Burnet;Clear;54;Calm;0;86%

Canadian;Clear;44;Calm;0;93%

Castroville;Clear;57;Calm;0;98%

Childress;Clear;53;NW;3;79%

Cleburne;Clear;55;SSW;3;93%

College Station;Clear;55;Calm;0;92%

Comanche;Clear;59;Calm;3;73%

Conroe;Clear;49;Calm;0;100%

Corpus Christi;Clear;60;WNW;6;96%

Corsicana;Clear;55;Calm;2;89%

Cotulla;Mostly cloudy;59;NNE;3;100%

Dalhart;Clear;43;WNW;8;76%

Dallas Love;Mostly cloudy;55;Calm;0;89%

Dallas Redbird;Clear;57;SSE;3;83%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;54;SSW;3;92%

Decatur;Clear;60;Calm;0;69%

Del Rio;Clear;61;ENE;7;100%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;58;E;3;96%

Denton;Mostly clear;56;SSE;3;83%

Dryden;Clear;55;Calm;0;100%

Dumas;Clear;46;SSW;7;71%

Edinburg;Clear;62;Calm;1;95%

El Paso;Clear;55;N;2;69%

Ellington;Clear;59;Calm;0;87%

Falfurrias;Clear;60;Calm;0;91%

Fort Hood;Clear;59;Calm;0;77%

Fort Worth;Clear;59;SW;3;77%

Fort Worth Alliance;Mostly clear;58;SW;9;77%

Fort Worth Nas;Clear;58;Calm;0;77%

Fort Worth Spinks;Clear;56;N;3;88%

Fredericksburg;Clear;50;Calm;0;92%

Gainesville;Partly cloudy;52;Calm;0;94%

Galveston;Clear;64;Calm;0;86%

Gatesville;Clear;54;Calm;0;93%

Georgetown;Clear;56;SW;5;93%

Giddings;Clear;51;Calm;0;96%

Gilmer;Clear;48;Calm;0;98%

Graham;Clear;55;Calm;0;88%

Granbury;Clear;56;Calm;1;90%

Grand Prairie;Mostly clear;56;Calm;0;87%

Greenville;Clear;54;Calm;0;93%

Guadalupe Pass;Clear;52;ESE;7;60%

Hamilton;Mostly clear;58;SW;9;78%

Harlingen;Mostly clear;60;Calm;0;96%

Hearne;Clear;50;Calm;0;99%

Hebbronville;Clear;59;Calm;1;93%

Henderson;Clear;47;Calm;1;97%

Hereford;Clear;45;WNW;6;90%

Hillsboro;Clear;55;Calm;0;100%

Hondo;Clear;57;N;5;93%

Houston;Clear;64;W;7;67%

Houston (Hobby Airport);Clear;57;SW;3;93%

Houston / Dunn Helistop;Clear;64;W;7;67%

Houston / Southwest Airport;Clear;54;Calm;0;100%

Houston Clover;Clear;57;Calm;0;96%

Houston Hooks;Clear;53;Calm;1;95%

Houston Hull;Clear;55;Calm;0;96%

Houston Intercontinental;Mostly clear;55;Calm;0;100%

Huntsville;Clear;54;S;3;89%

Ingleside;Clear;62;NW;3;94%

Jacksonville;Clear;54;WSW;2;83%

Jasper;Clear;44;Calm;0;100%

Junction;Clear;52;Calm;0;92%

Kellyusa Airport;Clear;56;N;5;94%

Kerrville;Clear;51;Calm;0;91%

Killeen;Clear;59;Calm;0;77%

Killeen/Ft Hood;Clear;59;SW;3;82%

Kingsville Nas;Clear;60;Calm;0;92%

La Grange;Clear;56;Calm;0;100%

Lago Vista;Clear;61;WSW;8;82%

Lancaster;Clear;52;Calm;0;94%

Laredo;Clear;63;S;6;93%

Llano;Clear;50;Calm;0;93%

Longview;Clear;51;Calm;1;93%

Lubbock;Clear;49;WNW;6;84%

Lufkin;Clear;50;Calm;0;96%

Mcallen;Clear;66;W;5;93%

Mcgregor;Clear;56;SW;6;93%

Mckinney;Mostly clear;53;Calm;0;96%

Mesquite;Mostly cloudy;53;Calm;0;97%

Midland;Clear;60;SW;6;79%

Midland Airpark;Clear;60;SW;6;79%

Midlothian;Clear;58;SSW;5;83%

Mineola;Mostly clear;51;Calm;1;89%

Mineral Wells;Clear;52;Calm;0;92%

Mount Pleasant;Clear;47;Calm;0;94%

Nacogdoches;Clear;47;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;54;WNW;3;92%

Odessa;Clear;57;SSW;5;74%

Orange;Clear;54;Calm;0;100%

Palacios;Fog;62;WSW;3;100%

Palestine;Mostly clear;50;Calm;0;100%

Pampa;Clear;54;SSE;3;57%

Pampa / Mesa Vista;Clear;45;W;3;87%

Paris;Clear;51;Calm;0;96%

Pecos;Clear;52;SSW;3;89%

Perryton;Clear;46;W;8;83%

Plainview;Clear;46;WNW;3;85%

Pleasanton;Partly cloudy;57;Calm;0;98%

Port Aransas;Clear;67;WNW;3;90%

Port Isabel;Mostly clear;67;NNW;2;94%

Port Lavaca;Clear;63;Calm;0;93%

Randolph AFB;Mostly clear;55;NW;5;92%

Robstown;Clear;60;NW;3;94%

Rockport;Clear;62;W;6;96%

Rocksprings;Clear;56;N;4;100%

San Angelo;Clear;53;WSW;5;85%

San Antonio;Clear;61;NW;3;79%

San Antonio Stinson;Clear;60;Calm;0;86%

San Marcos;Clear;53;NE;3;96%

Seminole;Clear;50;W;7;87%

Sherman-Denison;Partly cloudy;55;SSE;2;88%

Snyder;Clear;54;S;3;89%

Sonora;Clear;52;Calm;0;93%

Stephenville;Clear;56;Calm;0;78%

Sulphur Springs;Partly cloudy;54;Calm;0;96%

Sweetwater;Clear;61;SSW;10;67%

Temple;Clear;54;S;5;96%

Terrell;Mostly cloudy;53;Calm;0;85%

Tyler;Clear;54;Calm;1;83%

Uvalde;Clear;56;Calm;0;99%

Vernon;Clear;56;Calm;0;88%

Victoria;Clear;59;WSW;2;96%

Waco;Clear;54;SSW;5;92%

Weslaco;Clear;60;Calm;0;95%

Wharton;Clear;54;Calm;0;96%

Wichita Falls;Clear;55;N;3;88%

Wink;Clear;50;NNE;7;92%

Zapata;Partly cloudy;62;Calm;0;98%

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