TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Friday, June 14, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;72;SE;12;56%
Abilene Dyess;Clear;73;SE;7;49%
Alice;Clear;75;S;3;84%
Alpine;Mostly cloudy;74;N;7;42%
Amarillo;Cloudy;64;NE;16;84%
Angleton;Partly cloudy;77;Calm;0;81%
Arlington;Clear;73;Calm;0;49%
Austin;Clear;78;SE;5;46%
Austin Bergstrom;Mostly clear;70;Calm;0;78%
Bay;Clear;78;Calm;0;87%
Beaumont;Clear;75;NE;1;74%
Beeville;Clear;76;SSE;5;77%
Borger;Showers;69;S;17;62%
Bowie;Clear;68;ESE;3;64%
Breckenridge;Clear;74;SE;10;48%
Brenham;Clear;73;Calm;0;70%
Bridgeport;Clear;70;SSE;7;58%
Brownsville;Clear;78;ESE;7;86%
Brownwood;Partly cloudy;70;SE;8;59%
Burnet;Clear;75;SE;5;51%
Canadian;Thunderstorms;67;WSW;17;83%
Castroville;Clear;76;ESE;3;68%
Childress;Cloudy;73;SE;14;54%
Cleburne;Clear;72;SE;8;60%
College Station;Clear;76;E;6;57%
Comanche;Clear;67;SSE;8;71%
Conroe;Clear;68;Calm;0;78%
Corpus Christi;Mostly clear;77;SSE;7;81%
Corsicana;Clear;71;ENE;4;72%
Cotulla;Clear;82;SSE;10;55%
Dalhart;Clear;67;E;12;70%
Dallas Love;Clear;78;ESE;7;44%
Dallas Redbird;Clear;74;SE;7;47%
Dallas/Ft Worth;Clear;73;ESE;8;52%
Decatur;Clear;69;ESE;7;61%
Del Rio;Clear;79;ESE;8;64%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;76;ESE;10;71%
Denton;Clear;73;SE;6;54%
Dryden;Clear;75;ESE;10;71%
Dumas;Partly cloudy;61;E;14;87%
Edinburg;Clear;76;SE;7;75%
El Paso;Mostly cloudy;79;SSE;12;41%
Ellington;Clear;82;Calm;0;57%
Falfurrias;Clear;76;SSE;6;75%
Fort Hood;Clear;72;SE;7;61%
Fort Worth;Clear;73;SSE;8;52%
Fort Worth Alliance;Clear;75;SE;7;47%
Fort Worth Nas;Clear;77;SE;9;41%
Fort Worth Spinks;Clear;69;SE;6;65%
Fredericksburg;Clear;72;SSE;6;71%
Gainesville;Clear;67;Calm;0;67%
Galveston;Clear;81;SE;8;64%
Gatesville;Clear;70;Calm;0;68%
Georgetown;Clear;74;SE;3;59%
Giddings;Clear;77;E;3;57%
Gilmer;Clear;65;Calm;0;83%
Graham;Clear;71;SE;6;61%
Granbury;Clear;75;Calm;0;53%
Grand Prairie;Clear;73;Calm;0;49%
Greenville;Clear;70;Calm;0;68%
Guadalupe Pass;Partly cloudy;70;SSW;17;56%
Hamilton;Clear;70;Calm;0;65%
Harlingen;Clear;73;SE;3;90%
Hearne;Clear;73;E;3;68%
Hebbronville;Clear;73;Calm;0;76%
Henderson;Clear;64;Calm;0;86%
Hereford;Partly cloudy;76;SE;13;53%
Hillsboro;Clear;72;SE;5;67%
Hondo;Clear;78;SE;10;63%
Houston;Mostly clear;81;Calm;0;65%
Houston (Hobby Airport);Clear;80;SSE;7;66%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;81;Calm;0;65%
Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;74;Calm;0;90%
Houston Clover;Clear;79;SSE;3;71%
Houston Hooks;Mostly clear;77;ENE;5;55%
Houston Hull;Cloudy;79;SSE;6;76%
Houston Intercontinental;Clear;76;E;7;73%
Huntsville;Clear;72;Calm;0;68%
Ingleside;Clear;80;S;8;73%
Jacksonville;Clear;69;E;2;76%
Jasper;Clear;67;Calm;0;88%
Junction;Clear;75;S;5;70%
Kellyusa Airport;Clear;79;ESE;9;64%
Kerrville;Clear;72;Calm;0;80%
Killeen;Clear;72;SE;7;61%
Killeen/Ft Hood;Clear;75;SE;7;57%
Kingsville Nas;Clear;76;SSE;6;84%
La Grange;Clear;73;Calm;0;77%
Lago Vista;Clear;74;ESE;7;55%
Lancaster;Clear;67;Calm;0;73%
Laredo;Clear;82;SSE;6;59%
Llano;Clear;73;N;4;67%
Longview;Clear;68;E;2;73%
Lubbock;Mostly clear;73;SSE;13;69%
Lufkin;Clear;67;Calm;0;84%
Mcallen;Clear;77;SE;7;76%
Mcgregor;Clear;72;SE;7;65%
Mckinney;Clear;70;ESE;3;67%
Mesquite;Clear;71;ESE;5;61%
Midland;Clear;77;S;14;64%
Midland Airpark;Clear;77;S;14;64%
Midlothian;Clear;69;Calm;0;69%
Mineola;Clear;67;E;2;81%
Mineral Wells;Clear;69;SSE;8;60%
Mount Pleasant;Clear;66;Calm;0;77%
Nacogdoches;Clear;64;Calm;0;93%
New Braunfels;Clear;73;SE;6;75%
Odessa;Partly cloudy;77;SSW;22;61%
Orange;Clear;71;Calm;0;93%
Palacios;Clear;81;SSE;7;64%
Palestine;Clear;69;E;5;78%
Pampa;Thunderstorms;66;SW;13;80%
Pampa / Mesa Vista;Cloudy;64;SSE;24;82%
Paris;Clear;66;E;6;74%
Pecos;Showers;73;SSE;17;61%
Perryton;Cloudy;66;S;31;77%
Plainview;Clear;72;S;14;65%
Pleasanton;Clear;75;SSE;5;70%
Port Aransas;Clear;82;SE;10;68%
Port Isabel;Mostly clear;80;ESE;9;84%
Port Lavaca;Clear;77;SSE;6;83%
Randolph AFB;Clear;73;ESE;3;79%
Robstown;Clear;75;SSE;6;87%
Rockport;Clear;81;SSE;8;66%
Rocksprings;Mostly clear;72;SE;8;72%
San Angelo;Clear;73;S;5;68%
San Antonio;Clear;74;SE;6;79%
San Antonio Stinson;Clear;77;SE;5;63%
San Marcos;Clear;71;ESE;5;86%
Seminole;Mostly cloudy;75;S;14;65%
Sherman-Denison;Clear;68;ESE;6;68%
Snyder;Mostly clear;73;SSE;8;70%
Sonora;Clear;75;S;7;64%
Stephenville;Clear;70;SE;6;62%
Sulphur Springs;Clear;69;ESE;6;66%
Sweetwater;Clear;73;SSE;9;55%
Temple;Clear;74;ESE;9;61%
Terrell;Clear;72;ESE;7;61%
Tyler;Clear;69;E;5;72%
Uvalde;Clear;75;ESE;9;73%
Vernon;Mostly cloudy;73;SSE;13;55%
Victoria;Clear;76;SSE;5;84%
Waco;Clear;71;ESE;6;65%
Weslaco;Mostly clear;76;SSE;7;79%
Wharton;Clear;74;Calm;0;89%
Wichita Falls;Mostly clear;69;ESE;7;60%
Wink;Mostly cloudy;76;SSE;23;73%
Zapata;Clear;77;ESE;10;67%
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