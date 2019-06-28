TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Friday, June 28, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;76;S;7;73%

Abilene Dyess;Clear;76;SSE;7;64%

Alice;Clear;78;ESE;6;92%

Alpine;Clear;73;S;12;73%

Amarillo;Mostly cloudy;75;S;9;50%

Angleton;Clear;77;Calm;0;90%

Arlington;Clear;76;SSE;5;78%

Austin;Mostly cloudy;72;SE;1;92%

Austin Bergstrom;Mostly clear;74;SE;3;90%

Bay;Clear;79;ENE;4;96%

Beaumont;Clear;74;ENE;3;86%

Beeville;Clear;80;SE;6;85%

Borger;Mostly cloudy;76;S;10;55%

Bowie;Clear;77;SSE;7;82%

Breckenridge;Clear;76;S;9;74%

Brenham;Clear;74;Calm;1;99%

Bridgeport;Clear;76;N;5;88%

Brownsville;Mostly cloudy;82;ESE;6;89%

Brownwood;Partly cloudy;70;SE;5;98%

Burnet;Clear;74;N;3;88%

Canadian;Mostly cloudy;81;SSW;13;60%

Castroville;Clear;75;ESE;6;90%

Childress;Clear;79;S;10;61%

Cleburne;Clear;75;SE;6;81%

College Station;Clear;74;ESE;5;90%

Comanche;Clear;72;S;6;92%

Conroe;Clear;73;Calm;0;90%

Corpus Christi;Mostly clear;82;SSE;8;81%

Corsicana;Clear;74;SSE;8;87%

Cotulla;Clear;80;SE;12;81%

Dalhart;Mostly cloudy;73;SW;12;43%

Dallas Love;Clear;81;S;6;57%

Dallas Redbird;Clear;76;SSE;6;73%

Dallas/Ft Worth;Clear;77;SSE;6;68%

Decatur;Clear;78;SSE;8;76%

Del Rio;Clear;80;E;14;68%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;78;ESE;14;77%

Denton;Clear;79;SSE;3;66%

Dryden;Clear;77;ESE;15;73%

Dumas;Mostly cloudy;74;S;7;47%

Edinburg;Clear;80;ESE;9;89%

El Paso;Clear;85;ESE;12;24%

Ellington;Partly cloudy;81;Calm;0;83%

Falfurrias;Clear;80;ESE;6;86%

Fort Hood;Clear;75;Calm;0;74%

Fort Worth;Clear;76;S;3;76%

Fort Worth Alliance;Clear;80;SSW;6;63%

Fort Worth Nas;Clear;78;S;6;70%

Fort Worth Spinks;Clear;73;SE;4;82%

Fredericksburg;Clear;73;SSW;3;87%

Gainesville;Clear;77;NNE;5;83%

Galveston;Clear;83;SE;7;79%

Gatesville;Clear;74;NW;3;79%

Georgetown;Mostly clear;75;ESE;6;81%

Giddings;Partly cloudy;76;Calm;1;90%

Gilmer;Clear;74;N;1;91%

Graham;Clear;74;N;6;82%

Granbury;Clear;77;S;6;83%

Grand Prairie;Clear;79;SE;6;67%

Greenville;Clear;77;SSE;3;85%

Guadalupe Pass;Clear;76;NE;25;42%

Hamilton;Clear;73;N;3;79%

Harlingen;Clear;95;SE;6;57%

Hearne;Partly cloudy;73;ESE;2;92%

Hebbronville;Partly cloudy;78;NNE;5;84%

Henderson;Clear;75;Calm;1;97%

Hereford;Mostly cloudy;74;SSW;8;52%

Hillsboro;Clear;73;SE;4;91%

Hondo;Clear;76;E;9;84%

Houston;Clear;78;N;2;87%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;81;Calm;0;81%

Houston / Dunn Helistop;Clear;78;N;2;89%

Houston / Southwest Airport;Clear;76;Calm;0;97%

Houston Clover;Mostly clear;78;Calm;0;90%

Houston Hooks;Clear;73;Calm;0;90%

Houston Hull;Clear;74;Calm;0;100%

Houston Intercontinental;Mostly clear;75;Calm;0;96%

Huntsville;Clear;73;E;3;87%

Ingleside;Clear;82;SSE;10;84%

Jacksonville;Clear;75;SSE;1;87%

Jasper;Clear;67;Calm;0;98%

Junction;Clear;75;ESE;5;73%

Kellyusa Airport;Clear;77;SSE;7;84%

Kerrville;Clear;72;Calm;0;88%

Killeen;Clear;75;Calm;0;74%

Killeen/Ft Hood;Clear;75;SSE;5;78%

Kingsville Nas;Mostly cloudy;79;SE;6;93%

La Grange;Clear;76;Calm;1;93%

Lago Vista;Clear;73;SSE;4;85%

Lancaster;Clear;75;SSE;3;83%

Laredo;Clear;83;SE;8;70%

Llano;Clear;76;N;1;83%

Longview;Clear;74;N;1;94%

Lubbock;Mostly cloudy;76;SE;8;69%

Lufkin;Clear;71;Calm;0;96%

Mcallen;Clear;80;ESE;9;87%

Mcgregor;Clear;75;S;5;85%

Mckinney;Clear;77;SSE;7;78%

Mesquite;Clear;77;S;5;74%

Midland;Clear;80;S;15;60%

Midland Airpark;Clear;80;S;15;60%

Midlothian;Clear;74;SSE;1;86%

Mineola;Clear;75;SE;3;87%

Mineral Wells;Clear;76;S;3;81%

Mount Pleasant;Clear;74;Calm;0;87%

Nacogdoches;Clear;71;ESE;3;100%

New Braunfels;Mostly clear;73;Calm;0;90%

Odessa;Clear;80;SSE;17;55%

Orange;Clear;74;Calm;1;96%

Palacios;Clear;82;SSE;7;79%

Palestine;Clear;71;Calm;1;94%

Pampa;Mostly cloudy;80;S;10;55%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;79;S;10;44%

Paris;Clear;75;SSE;5;94%

Pecos;Clear;80;ESE;18;58%

Perryton;Mostly clear;77;S;10;58%

Plainview;Mostly cloudy;76;S;4;59%

Pleasanton;Clear;75;N;1;92%

Port Aransas;Clear;82;SE;11;89%

Port Isabel;Mostly clear;82;SE;11;87%

Port Lavaca;Clear;80;N;5;92%

Randolph AFB;Clear;73;Calm;0;94%

Robstown;Clear;80;SSE;7;89%

Rockport;Partly cloudy;82;SSE;12;81%

Rocksprings;Mostly clear;72;SE;9;82%

San Angelo;Clear;77;S;8;68%

San Antonio;Clear;76;SE;5;84%

San Antonio Stinson;Clear;77;SE;5;81%

San Marcos;Mostly cloudy;72;ESE;5;100%

Seminole;Cloudy;77;SE;7;52%

Sherman-Denison;Clear;75;SSE;7;90%

Snyder;Clear;79;SSE;10;63%

Sonora;Clear;77;SSE;6;73%

Stephenville;Clear;73;S;3;80%

Sulphur Springs;Clear;78;SSE;4;85%

Sweetwater;Clear;78;SSE;2;63%

Temple;Clear;72;SSE;6;96%

Terrell;Clear;75;SSE;3;84%

Tyler;Clear;76;SSE;3;87%

Uvalde;Clear;74;NE;7;93%

Vernon;Clear;82;S;10;64%

Victoria;Clear;79;NNE;4;90%

Waco;Clear;77;S;8;70%

Weslaco;Partly cloudy;81;ESE;7;86%

Wharton;Clear;78;ENE;3;94%

Wichita Falls;Clear;81;S;10;72%

Wink;Clear;82;SSE;24;54%

Zapata;Clear;80;SE;12;76%

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