TX Marine Warning and Forecast
Published 1:17 am, Saturday, March 17, 2018
TX Marine Warnings and Forecast for Saturday, March 17, 2018
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DENSE FOG ADVISORY
URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE HOUSTON/GALVESTON TX
1210 AM CDT SAT MAR 17 2018
...DENSE SEA FOG SPREADING ACROSS THE AREA...
.VISIBILITIES OF 1 MILE DOWN TO 1/4 MILE WILL LINGER THROUGH 9 AM
WITH GRADUAL IMPROVEMENT AFTER.
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HOUSTON/GALVESTON HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING.
* VISIBILITY...1/4 TO 1 MILE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MARINERS SHOULD BE PREPARED FOR SUDDEN CHANGES IN VISIBILITY OVER
SHORT DISTANCES. REDUCE YOUR SPEED AND KEEP A LOOKOUT FOR OTHER
VESSELS...BUOYS AND BREAKWATERS. KEEP YOUR NAVIGATION LIGHTS ON.
INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER CRAFT
OR NOT EQUIPPED WITH RADAR...SHOULD CONSIDER SEEKING SAFE HARBOR.
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HOUSTON/GALVESTON HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING.
* VISIBILITY...1/4 TO 1 MILE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MARINERS SHOULD BE PREPARED FOR SUDDEN CHANGES IN VISIBILITY OVER
SHORT DISTANCES. REDUCE YOUR SPEED AND KEEP A LOOKOUT FOR OTHER
VESSELS...BUOYS AND BREAKWATERS. KEEP YOUR NAVIGATION LIGHTS ON.
INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER CRAFT
OR NOT EQUIPPED WITH RADAR...SHOULD CONSIDER SEEKING SAFE HARBOR.
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Copyright 2018 AccuWeather
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Keywords: Texas, Marine Warnings and Forecast