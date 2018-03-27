TX Marine Warning and Forecast
Updated 12:32 am, Tuesday, March 27, 2018
TX Marine Warnings and Forecast for Tuesday, March 27, 2018
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SMALL CRAFT ADVISORY
URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE HOUSTON/GALVESTON TX
1126 PM CDT MON MAR 26 2018
...SMALL CRAFT ADVISORY MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY EVENING...
.MODERATE TO STRONG ONSHORE WINDS WILL PRODUCE ELEVATED SEAS
THROUGH TUESDAY NIGHT.
...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT
TUESDAY...
* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.
* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH
ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...
AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS
CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY
THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE
CONDITIONS.
...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT
TUESDAY...
* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.
* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH
ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...
AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS
CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY
THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE
CONDITIONS.
...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT
TUESDAY...
* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.
* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH
ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...
AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS
CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY
THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE
CONDITIONS.
...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT
TUESDAY...
* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.
* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH
ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...
AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS
CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY
THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE
CONDITIONS.
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Copyright 2018 AccuWeather
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Keywords: Texas, Marine Warnings and Forecast