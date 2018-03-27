TX Marine Warnings and Forecast for Tuesday, March 27, 2018

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SMALL CRAFT ADVISORY

URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE

NATIONAL WEATHER SERVICE HOUSTON/GALVESTON TX

1126 PM CDT MON MAR 26 2018

...SMALL CRAFT ADVISORY MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY EVENING...

.MODERATE TO STRONG ONSHORE WINDS WILL PRODUCE ELEVATED SEAS

THROUGH TUESDAY NIGHT.

...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT

TUESDAY...

* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.

* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH

ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...

AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS

CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY

THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE

CONDITIONS.

...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT

TUESDAY...

* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.

* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH

ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...

AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS

CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY

THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE

CONDITIONS.

...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT

TUESDAY...

* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.

* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH

ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...

AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS

CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY

THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE

CONDITIONS.

...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT

TUESDAY...

* WINDS...SOUTHEAST 15 TO 25 KNOTS WITH GUSTS AROUND 30 KNOTS.

* SEAS...6 TO 7 FEET NEARSHORE...7 TO 9 FEET OFFSHORE WITH

ISOLATED SEAS NEAR 10 FEET.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 20 TO 33 KNOTS...

AND/OR SEAS 7 FEET OR HIGHER...ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS

CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. INEXPERIENCED BOATERS...ESPECIALLY

THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE

CONDITIONS.

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Keywords: Texas, Marine Warnings and Forecast