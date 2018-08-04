TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Saturday, August 4, 2018
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM...
* UNTIL 1100 AM CDT.
* AT 1035 AM CDT...A THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING WATERSPOUTS
WAS LOCATED NEAR HIGH ISLAND 208...MOVING NORTHEAST AT 10 KNOTS.
HAZARD...WATERSPOUTS AND WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...WATERSPOUTS CAN EASILY OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY
HAZARDOUS SEAS. SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY
HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HIGH ISLAND A179 AND HIGH ISLAND 208.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY
OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR
IMMEDIATELY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM...
* UNTIL 1100 AM CDT.
* AT 1035 AM CDT...A THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING WATERSPOUTS
WAS LOCATED NEAR HIGH ISLAND 208...MOVING NORTHEAST AT 10 KNOTS.
HAZARD...WATERSPOUTS AND WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...WATERSPOUTS CAN EASILY OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY
HAZARDOUS SEAS. SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY
HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HIGH ISLAND A179 AND HIGH ISLAND 208.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY
OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR
IMMEDIATELY.
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