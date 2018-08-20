TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Monday, August 20, 2018
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 500 PM CDT.
* AT 413 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NORTHEASTERN
GALVESTON BAY...MOVING NORTHEAST AT 15 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SMITH POINT...UPPER SAN JACINTO BAY...MITCHELL BAY...
BLACK DUCK BAY...SCOTT BAY...GALVESTON BAY...TABBS BAY...
CRYSTAL BAY...BURNET BAY...EAGLE POINT...
TRINITY BAY AND NORTHWESTERN EAST GALVESTON BAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE
EXPECTED.
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