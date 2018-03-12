WA Current Conditions
Published 2:02 am, Monday, March 12, 2018
WA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, March 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;46;NNE;6;74%
Bellingham;Clear;40;Calm;0;89%
Bremerton;Clear;48;NNE;5;63%
Chehalis;Clear;45;NNW;3;93%
Deer Park;Clear;30;NW;3;74%
Eastsound;Clear;43;Calm;0;87%
Ellensburg;Clear;41;Calm;0;57%
Ephrata;Clear;44;NNW;9;50%
Everett;Clear;53;ENE;6;48%
Fort Lewis;Clear;46;Calm;0;84%
Friday Harbor;Clear;45;NW;3;62%
Hoquiam;Clear;50;E;12;68%
Kelso-Longview;Clear;53;Calm;0;56%
Moses Lake;Clear;38;N;8;69%
Olympia;Clear;42;WNW;3;78%
Omak;Clear;34;N;3;78%
Pasco;Clear;39;NNW;5;75%
Port Angeles;Clear;37;SW;5;95%
Pullman;Clear;38;Calm;0;85%
Puyallup;Clear;45;Calm;0;81%
Quillayute;Clear;45;E;3;76%
Renton;Clear;48;Calm;0;73%
Seattle;Clear;51;N;5;63%
Seattle Boeing;Clear;51;N;5;63%
Shelton;Clear;39;Calm;0;85%
Spokane;Clear;36;Calm;0;75%
Spokane Fairchild;Clear;40;Calm;0;55%
Spokane Felts;Clear;36;Calm;0;75%
Stampede Pass;Clear;34;N;5;78%
Tacoma;Clear;51;N;3;58%
Tacoma Narrows;Clear;51;N;3;58%
Vancouver;Clear;53;ESE;7;54%
Walla Walla;Clear;42;SE;6;76%
Wenatchee;Clear;44;Calm;0;53%
Whidbey Island;Mostly clear;42;Calm;0;88%
Yakima;Clear;39;W;8;66%
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Keywords: Washington, Current Conditions