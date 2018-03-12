WA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, March 11, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;46;NNE;6;74%

Bellingham;Clear;40;Calm;0;89%

Bremerton;Clear;48;NNE;5;63%

Chehalis;Clear;45;NNW;3;93%

Deer Park;Clear;30;NW;3;74%

Eastsound;Clear;43;Calm;0;87%

Ellensburg;Clear;41;Calm;0;57%

Ephrata;Clear;44;NNW;9;50%

Everett;Clear;53;ENE;6;48%

Fort Lewis;Clear;46;Calm;0;84%

Friday Harbor;Clear;45;NW;3;62%

Hoquiam;Clear;50;E;12;68%

Kelso-Longview;Clear;53;Calm;0;56%

Moses Lake;Clear;38;N;8;69%

Olympia;Clear;42;WNW;3;78%

Omak;Clear;34;N;3;78%

Pasco;Clear;39;NNW;5;75%

Port Angeles;Clear;37;SW;5;95%

Pullman;Clear;38;Calm;0;85%

Puyallup;Clear;45;Calm;0;81%

Quillayute;Clear;45;E;3;76%

Renton;Clear;48;Calm;0;73%

Seattle;Clear;51;N;5;63%

Seattle Boeing;Clear;51;N;5;63%

Shelton;Clear;39;Calm;0;85%

Spokane;Clear;36;Calm;0;75%

Spokane Fairchild;Clear;40;Calm;0;55%

Spokane Felts;Clear;36;Calm;0;75%

Stampede Pass;Clear;34;N;5;78%

Tacoma;Clear;51;N;3;58%

Tacoma Narrows;Clear;51;N;3;58%

Vancouver;Clear;53;ESE;7;54%

Walla Walla;Clear;42;SE;6;76%

Wenatchee;Clear;44;Calm;0;53%

Whidbey Island;Mostly clear;42;Calm;0;88%

Yakima;Clear;39;W;8;66%

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Keywords: Washington, Current Conditions