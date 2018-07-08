WA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, July 8, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;54;Calm;0;96%

Bellingham;Clear;51;Calm;0;92%

Bremerton;Partly cloudy;55;NE;4;88%

Chehalis;Clear;52;Calm;0;100%

Deer Park;Clear;43;Calm;0;88%

Eastsound;Clear;54;Calm;0;100%

Ellensburg;Clear;55;Calm;0;71%

Ephrata;Clear;65;NW;10;39%

Everett;Clear;55;NNW;4;90%

Fort Lewis;Clear;54;SSE;5;98%

Friday Harbor;Clear;51;Calm;0;92%

Hoquiam;Clear;54;Calm;0;92%

Kelso-Longview;Clear;57;Calm;0;89%

Moses Lake;Clear;61;NW;3;64%

Olympia;Clear;52;Calm;0;96%

Omak;Clear;60;NW;10;61%

Pasco;Clear;56;N;5;77%

Port Angeles;Clear;52;Calm;0;92%

Pullman;Clear;47;Calm;0;76%

Puyallup;Cloudy;56;NNE;2;89%

Quillayute;Fog;52;Calm;0;96%

Renton;Clear;61;NNW;7;75%

Seattle;Mostly clear;59;N;4;80%

Seattle Boeing;Clear;60;Calm;0;74%

Shelton;Clear;51;Calm;0;89%

Spokane;Clear;54;NNE;3;63%

Spokane Fairchild;Clear;58;Calm;0;46%

Spokane Felts;Clear;54;NNE;3;63%

Stampede Pass;Clear;49;S;5;96%

Tacoma;Clear;56;Calm;0;83%

Tacoma Narrows;Clear;56;Calm;0;83%

Vancouver;Clear;59;Calm;0;86%

Walla Walla;Clear;64;SE;7;37%

Wenatchee;Clear;61;WNW;10;55%

Whidbey Island;Clear;57;WSW;3;83%

Yakima;Clear;59;W;6;69%

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