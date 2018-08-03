WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Friday, August 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Cloudy;58;NW;7;88%
Bellingham;Cloudy;60;S;7;77%
Bremerton;Cloudy;59;WNW;5;89%
Chehalis;Cloudy;57;SSW;3;100%
Deer Park;Clear;57;S;3;45%
Eastsound;Cloudy;59;S;9;82%
Ellensburg;Clear;61;WNW;21;62%
Ephrata;Clear;69;NW;18;38%
Everett;Cloudy;58;NW;6;95%
Fort Lewis;Cloudy;61;S;6;83%
Friday Harbor;Cloudy;57;Calm;0;80%
Hoquiam;Cloudy;60;SW;14;96%
Kelso-Longview;Cloudy;62;Calm;0;80%
Moses Lake;Clear;66;SW;10;46%
Olympia;Cloudy;60;SSW;12;80%
Omak;Cloudy;68;NNW;7;38%
Pasco;Clear;67;S;8;60%
Port Angeles;Cloudy;56;W;7;89%
Pullman;Clear;66;WSW;15;36%
Puyallup;Cloudy;61;WSW;5;80%
Quillayute;Fog;57;Calm;0;96%
Renton;Cloudy;64;SSE;7;67%
Seattle;Cloudy;61;NW;6;78%
Seattle Boeing;Cloudy;62;SW;8;72%
Shelton;Cloudy;59;SW;8;86%
Spokane;Clear;62;Calm;0;47%
Spokane Fairchild;Clear;62;SW;6;38%
Spokane Felts;Clear;62;Calm;0;47%
Stampede Pass;Showers;49;N;7;100%
Tacoma;Cloudy;60;S;7;77%
Tacoma Narrows;Cloudy;60;S;7;77%
Vancouver;Cloudy;64;NW;3;72%
Walla Walla;Clear;65;SW;12;51%
Wenatchee;Clear;66;NW;12;48%
Whidbey Island;Cloudy;59;SW;6;80%
Yakima;Clear;66;NNW;13;49%
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