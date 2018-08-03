WA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Friday, August 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Cloudy;58;NW;7;88%

Bellingham;Cloudy;60;S;7;77%

Bremerton;Cloudy;59;WNW;5;89%

Chehalis;Cloudy;57;SSW;3;100%

Deer Park;Clear;57;S;3;45%

Eastsound;Cloudy;59;S;9;82%

Ellensburg;Clear;61;WNW;21;62%

Ephrata;Clear;69;NW;18;38%

Everett;Cloudy;58;NW;6;95%

Fort Lewis;Cloudy;61;S;6;83%

Friday Harbor;Cloudy;57;Calm;0;80%

Hoquiam;Cloudy;60;SW;14;96%

Kelso-Longview;Cloudy;62;Calm;0;80%

Moses Lake;Clear;66;SW;10;46%

Olympia;Cloudy;60;SSW;12;80%

Omak;Cloudy;68;NNW;7;38%

Pasco;Clear;67;S;8;60%

Port Angeles;Cloudy;56;W;7;89%

Pullman;Clear;66;WSW;15;36%

Puyallup;Cloudy;61;WSW;5;80%

Quillayute;Fog;57;Calm;0;96%

Renton;Cloudy;64;SSE;7;67%

Seattle;Cloudy;61;NW;6;78%

Seattle Boeing;Cloudy;62;SW;8;72%

Shelton;Cloudy;59;SW;8;86%

Spokane;Clear;62;Calm;0;47%

Spokane Fairchild;Clear;62;SW;6;38%

Spokane Felts;Clear;62;Calm;0;47%

Stampede Pass;Showers;49;N;7;100%

Tacoma;Cloudy;60;S;7;77%

Tacoma Narrows;Cloudy;60;S;7;77%

Vancouver;Cloudy;64;NW;3;72%

Walla Walla;Clear;65;SW;12;51%

Wenatchee;Clear;66;NW;12;48%

Whidbey Island;Cloudy;59;SW;6;80%

Yakima;Clear;66;NNW;13;49%

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