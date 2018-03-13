WA Forecast
Updated 11:02 pm, Monday, March 12, 2018
WA Forecast for Wednesday, March 14, 2018
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Arlington;Occasional rain;56;42;ESE;8;70%;88%;1
Bellingham;Cooler, p.m. showers;55;42;SE;7;73%;92%;1
Bremerton;Occasional rain;55;42;SE;7;81%;85%;1
Chehalis;Cooler with rain;52;40;WNW;6;84%;84%;1
Deer Park;Mostly cloudy;59;39;ENE;8;55%;74%;3
Eastsound;Cloudy, p.m. rain;53;42;SE;3;73%;87%;1
Ellensburg;Cloudy and cooler;53;38;NW;7;72%;69%;1
Ephrata;Rain and drizzle;59;40;NW;12;52%;94%;1
Everett;Occasional rain;57;43;ESE;8;71%;86%;1
Fort Lewis;Occasional rain;54;39;S;5;93%;84%;1
Friday Harbor;Rain at times;51;42;SW;5;78%;85%;1
Hoquiam;Cooler with rain;52;40;SW;11;89%;74%;1
Kelso-Longview;Occasional rain;54;41;SSW;6;80%;85%;1
Moses Lake;Plenty of clouds;62;42;WNW;7;53%;95%;1
Olympia;A little p.m. rain;53;38;SW;6;87%;80%;1
Omak;Considerable clouds;55;39;N;9;65%;84%;2
Pasco;Cloudy;63;42;SSW;9;57%;91%;2
Port Angeles;Periods of rain;52;38;W;4;86%;85%;1
Pullman;Increasing clouds;61;40;WNW;15;59%;72%;4
Puyallup;Occasional rain;55;42;SSW;6;87%;85%;1
Quillayute;Cooler with rain;52;37;S;12;80%;86%;1
Renton;Occasional rain;57;44;SSE;7;74%;85%;1
Seattle;Occasional rain;56;44;SE;7;78%;85%;1
Seattle Boeing;Occasional rain;56;43;SSE;7;74%;85%;1
Shelton;Cooler with rain;53;38;WSW;5;84%;74%;1
Spokane;Mostly cloudy;62;42;ENE;5;57%;74%;3
Spokane Fairchild;Mainly cloudy;59;39;E;10;62%;76%;3
Spokane Felts;Mostly cloudy;62;42;ENE;5;57%;74%;3
Stampede Pass;Occasional rain;43;33;W;5;86%;85%;1
Tacoma;Occasional rain;53;42;S;7;79%;84%;1
Tacoma Narrows;Occasional rain;52;42;S;6;84%;85%;1
Vancouver;Occasional rain;53;42;NNW;6;69%;85%;1
Walla Walla;A shower in the p.m.;64;45;SSW;9;52%;89%;2
Wenatchee;Cloudy;51;39;WNW;7;71%;71%;1
Whidbey Island;Rain beginning;57;44;SE;9;67%;86%;2
Yakima;A little p.m. rain;57;37;NW;8;62%;80%;1
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Copyright 2018 AccuWeather
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Keywords: Washington, Forecast