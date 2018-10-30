WA Forecast
WA Forecast for Thursday, November 1, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Arlington;Rain;56;53;S;6;86%;91%;0
Bellingham;Rain;55;52;S;9;84%;92%;1
Bremerton;Rain;58;54;SSW;7;92%;91%;0
Chehalis;Rain;59;55;SW;6;95%;92%;0
Deer Park;A little rain;47;38;ESE;5;85%;69%;1
Eastsound;Rain;55;52;WSW;9;92%;91%;1
Ellensburg;A little a.m. rain;59;47;W;8;78%;66%;1
Ephrata;A little a.m. rain;55;45;SW;7;82%;66%;1
Everett;Rain;56;54;S;7;86%;92%;1
Fort Lewis;Rain;58;54;SSW;10;99%;91%;0
Friday Harbor;Rain;55;51;SSW;6;91%;93%;1
Hoquiam;Rain;60;56;SSW;11;97%;92%;0
Kelso-Longview;Rain;58;56;SSE;6;93%;91%;1
Moses Lake;A little a.m. rain;56;46;SW;7;74%;64%;1
Olympia;Rain;58;55;SSW;9;95%;90%;0
Omak;A little a.m. rain;51;39;SE;7;91%;66%;1
Pasco;A little a.m. rain;61;53;SW;14;72%;66%;1
Port Angeles;Rain;57;50;W;5;91%;92%;1
Pullman;A little rain;50;47;WSW;10;81%;68%;1
Puyallup;Rain;59;56;SW;8;95%;91%;0
Quillayute;Rain;58;54;S;6;97%;93%;0
Renton;Rain;58;55;SSW;6;92%;91%;0
Seattle;Rain;57;55;SSW;7;90%;92%;0
Seattle Boeing;Rain;58;52;SSW;10;90%;91%;0
Shelton;Rain;59;55;WSW;9;93%;91%;0
Spokane;A little rain;51;44;SSW;6;82%;67%;1
Spokane Fairchild;A touch of rain;49;42;WSW;11;91%;67%;1
Spokane Felts;A little rain;51;44;SSW;6;82%;67%;1
Stampede Pass;Periods of rain;47;44;W;8;96%;86%;1
Tacoma;Rain;57;55;SW;8;96%;91%;0
Tacoma Narrows;Rain;56;53;SSW;11;97%;91%;0
Vancouver;Rain;60;56;SSW;6;88%;89%;1
Walla Walla;A little rain;58;54;SSW;12;71%;70%;1
Wenatchee;A little a.m. rain;53;46;WNW;4;87%;66%;1
Whidbey Island;Rain;59;55;SSW;10;81%;92%;1
Yakima;A little a.m. rain;62;43;WSW;4;74%;66%;1
_____
Copyright 2018 AccuWeather